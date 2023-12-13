72秒猛毆49下殺人！檢察官拿葉問比喻 國民法官判15年

台中黃姓遊民曾因酒後打死人，去年又和廖姓街友因抽菸喝酒、欠錢問題糾紛，拿酒瓶猛毆廖頭部害斃命，台中地院連續3天由國民法官審理，檢方主張依殺人罪量處15至18年，辯方則認僅構成傷害致死建議判4年；合議庭今下午依殺人罪，判處黃男15年，可上訴。

台中地院原訂今下午4點宣判，但因職業、國民法官評議討論事項多，直至4點36分才宣判，審判長兼受命法官劉柏駿表示，合議庭認為黃男符合累犯予以加重，並考量刑法第57條量刑事由後，依殺人罪判黃有期徒刑15年，但認無褫奪公權必要。

檢方起訴指出，黃男（61歲）2022年11月5日在東區富台東街國宅，酒後因「請抽菸、喝酒」原因和同為街友的廖姓男子起衝突，當天一早10點多2人大打出手，黃除徒手痛毆還拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊，酒瓶硬生生被打碎，現場也留下大灘血跡。

中院今上午9點半起由檢辯雙方就科刑調查、辯論，公訴檢察官張凱傑指出，黃男自1978年至今已經犯罪高達21次被判刑確定，包括酒駕、毒品、傷害，甚至還有1次傷害致死，前後入獄17次，並有5次因逃亡被通緝。

張也說，黃男將廖男打死後，因廖本身為街友，父親長期住安養院無行為能力，好不容易找到廖住在台南的表姐，但其也表示和廖多年無往來，加上需照顧雙親已經無力處理廖的後事，最終廖的遺體無人認領下，只能由台中社會局以有名無主遺體火化。

張並指出，黃男最近一次犯罪是2016年酒駕被判刑3月，因黃逃亡3年，最終於2019年才出監，這次再犯已構成累犯，應加重其刑。

張凱傑也說，殺人可處死刑、無期及10年以上有期徒刑，因檢方起訴黃殺人「間接故意」，非屬直接故意的殺人極嚴重犯行，在參考聯合國行政公約下，不會對黃男求處死刑。

張指出，黃平時就瞧不起廖，當天因廖未遵循其指示買酒就引爆衝突，還在72秒內攻擊廖49次，張更拿葉問做比喻，但葉問打人也不會打頭，黃卻猛毆、狠踹廖的頭臉，手段惡劣。

張也當庭以司法院量刑趨勢系統，得出應對黃男量處15年結論，並重申黃已經是第2次奪走他們寶貴生命，呼籲合議庭能以判決喚回黃男對生命的尊重，綜合相關判斷、累犯加重等，建議法院依殺人罪判黃15至18年徒刑。

黃男由公設辯護人表示意見，認為黃應僅構成傷害致死，且黃日薪僅1000元至1200元，仍願意拿出200元給廖當生活費，顯然彼此有同鄉情誼，並無殺人犯意，是認為廖喝酒屢勸不聽才生氣，並主張應適用刑法第19條辨識能力降低減刑，量處有期徒刑4年。

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