「無卡分期」狠詐139名大學生千萬 檢起訴3C業者求重刑

中部日前發生上百名大學生遭「無卡分期」詐騙，檢警搜索西屯區誠選良品3C店林姓老闆、林姓店長及紀姓業務，發現3人聯手向學生佯稱幫做業績就給5000元獎金，誘騙對方和融資公司簽約買電老、手機，至少139名學生受害背負欠債，林等詐得上千萬元，檢方今依加重詐欺罪起訴3人。

台中地檢起訴指出，林姓男子（34歲）是誠選良品公司老闆，紀姓男子（35歲）為該店店長，公司主經營電玩產品批發零售，同時兼作手機、電腦分期購物服務，另名林姓男子（27歲）從事3C產品買賣業務。

檢方查出，3人今年3月起共謀組織詐欺集團，利用涉世未深的大學生作為人頭，假意以大學生購買 3C產品向資融公司辦理「無卡分期」方式，由林姓業務先支付部分前期款項，或簽發受款欄為自己的無效本票。

林姓業務向學生佯稱願代替清償剩下的債務，藉此取信大學生後，誘騙學生陸續介紹更多同學參加簽立「無卡分期」的購物合約，而剩下的多數分期購物債務就讓簽約的學生自行承擔，以此方式向資融公司詐得款項，並導致學生受有債務承擔之損害。

檢方追查發現，林等人以虛構「MacBook 筆記型電腦」交易，前後共102位學生受騙，林等會以每件交易可獲得5000元的報酬，誘騙學生將相關購物申請資料填妥，3人再拿非購買的MacBook 筆記型電腦與被害學生合拍照片，再將該MacBoo收回櫃台。

林等藉此取信於資融公司，核發每台分期購物的MacBook款項8萬4078元給公司，且每核定一筆購物，林姓老闆就會交付林姓業務現金6萬元為酬勞，而紀姓店長每經辦1件就可抽得1000元的佣金。

檢方也發現，林等還會以iPad平板電腦或iPhone手機交易，共37名學生受騙，經查林等以每件交易可獲得3000元至5000元報酬，誘騙學生簽約購買取平板、手機，並交由林姓業務處理，林再將開商品轉售獲利。