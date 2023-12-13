「無卡分期」狠詐139名大學生千萬 檢起訴3C業者求重刑
中部日前發生上百名大學生遭「無卡分期」詐騙，檢警搜索西屯區誠選良品3C店林姓老闆、林姓店長及紀姓業務，發現3人聯手向學生佯稱幫做業績就給5000元獎金，誘騙對方和融資公司簽約買電老、手機，至少139名學生受害背負欠債，林等詐得上千萬元，檢方今依加重詐欺罪起訴3人。
台中地檢起訴指出，林姓男子（34歲）是誠選良品公司老闆，紀姓男子（35歲）為該店店長，公司主經營電玩產品批發零售，同時兼作手機、電腦分期購物服務，另名林姓男子（27歲）從事3C產品買賣業務。
檢方查出，3人今年3月起共謀組織詐欺集團，利用涉世未深的大學生作為人頭，假意以大學生購買 3C產品向資融公司辦理「無卡分期」方式，由林姓業務先支付部分前期款項，或簽發受款欄為自己的無效本票。
林姓業務向學生佯稱願代替清償剩下的債務，藉此取信大學生後，誘騙學生陸續介紹更多同學參加簽立「無卡分期」的購物合約，而剩下的多數分期購物債務就讓簽約的學生自行承擔，以此方式向資融公司詐得款項，並導致學生受有債務承擔之損害。
檢方追查發現，林等人以虛構「MacBook 筆記型電腦」交易，前後共102位學生受騙，林等會以每件交易可獲得5000元的報酬，誘騙學生將相關購物申請資料填妥，3人再拿非購買的MacBook 筆記型電腦與被害學生合拍照片，再將該MacBoo收回櫃台。
林等藉此取信於資融公司，核發每台分期購物的MacBook款項8萬4078元給公司，且每核定一筆購物，林姓老闆就會交付林姓業務現金6萬元為酬勞，而紀姓店長每經辦1件就可抽得1000元的佣金。
檢方也發現，林等還會以iPad平板電腦或iPhone手機交易，共37名學生受騙，經查林等以每件交易可獲得3000元至5000元報酬，誘騙學生簽約購買取平板、手機，並交由林姓業務處理，林再將開商品轉售獲利。
檢方說，全案受害學生上百人，詐騙金額超過千萬，林等3人惡性重大，偵結依加重詐欺、組織犯罪條例等罪嫌起訴，見請法院從重量刑，並請法院宣告沒收3人共同犯罪所得974萬3040元，及林姓業務單獨犯罪所得273萬8730元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言