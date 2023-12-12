影／詐團機房藏命理師蔡上機工作室樓上 百警昨攻堅抓35人

台北市黃姓男子素行不良，今年間被台中市刑大科偵隊掌握，涉嫌在大安區的商辦大樓內經營博弈機房，經手金流超過百億元，另利用第三方支付公司，替詐騙集團洗錢，被害人超過200多人，財損約4000多萬元，黃的機房藏身在知名命理師蔡上機的工作室樓上，檢警昨天出動百名警員搜索，帶回黃男等涉案35人，全案依詐欺等罪，移送台北地檢署，檢方正在訊問中。

台中市刑大科偵隊在數個月前獲報，台北市黃姓男子（45歲）涉嫌在大安區經營博弈機房，以公司名義招募相關技術人員，開發博弈網站、經營博弈客服機房，近一年經手金流超過百億元，另利用第三方支付公司，提供賭客出入金、代收代付線上娛樂城賭金等包網一條龍服務，從中賺取手續費及佣金，此外，該公司也涉嫌協助詐騙集團掩飾犯罪所得的洗錢行為，清查被害人約200多人、財損約4000多萬元。

台中市刑大科偵隊報請台北地方檢察署檢察官黃珮瑜指揮偵辦，與台北市刑大科偵隊、大安警分局、台中市第一、第二、第四、第六、豐原分局、保安大隊特勤中隊共組專案小組。

專案小組昨日規畫專案勤務，動員百餘名警力，針對該公司設置於北部地區的商辦大樓及其他地點同步進行搜索，共查獲犯嫌35名，查扣手機44支、電腦12台、筆電23台、現金7萬餘元、員工教戰手冊、存摺等贓證物，全案警詢後將依詐欺、洗錢等罪，移送台北地檢署偵辦，目前正由檢察官訊問中。

台中市刑大隊長林明佐說，為維護選舉公平與安全，警方已投入相當警力執行維安、查察工作，絕不容許暴力及賭盤或其他非法手段干涉投票、企圖影響選舉情事，在選舉前夕仍將持續蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，也警告不法之徒切勿以身試法，因小失大，同時呼籲民眾如發現不法立即向警方檢舉，共同維護此次選舉在公平、順利下完成。