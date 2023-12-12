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南區法醫影像中心今揭牌 相驗靠「它」一掃助查死因

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左4）南下主持。記者張議晨／攝影
法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左4）南下主持。記者張議晨／攝影

法務部法醫研究所、高雄市政府、台中榮總合作，在高雄市立殯儀館設立法醫影像中心，並由中榮無償捐贈一台64切的電腦斷層儀（簡稱CT），今天由法務部長蔡清祥、中榮院長陳適安等人在橋頭地檢署舉辦捐贈、揭牌儀式，未來將可協助嘉義以南至台東等相驗解剖案件，提升科學證據品質。

法務部為落實「科技化法務部」的目標，先後在北部、中部完成法醫影像中心設置，南部這台64切的電腦斷層儀，由中榮無償捐贈，高雄市政府則提供市殯場地，並投入740萬元經費改建空間，讓電腦斷層掃描儀成功進駐。

今天上午11時許，由法務部長蔡清祥、陳適安、橋頭、高雄、台東、屏東等地檢察長，出席揭牌、捐贈儀式，未來該部CT將服務嘉義、台南、高雄、屏東等地，提升科學證據品質，也完成全台法醫影像中心的最後一塊拼圖。

蔡清祥指出，台灣傳統民情對於解剖非常排斥，擔心往生者死後還要承受解剖痛苦，有CT協助，透過掃描就能了解死因，對承辦案件的檢察官來說，也能更為精確判斷，利用現代科技設備，解決各種疑難雜症。

CT用於相驗、解剖有多好用？蔡清祥會中舉一件司法相驗案為例，曾有一名養護中心個案突然死亡，但死因無法判斷，只能靠解剖了解，但家屬不捨死後還要承受解剖，後來檢察官透過電腦斷層掃瞄，就在他的氣管上發現異物，順利完成死因判別，也免去解剖帶給家屬的不忍。

蔡清祥指出，北部影像中心已處理140件、中部也有95件，南部影像中心投入使用後，可使法醫鑑識品質與世界先進國家接軌，提升民眾對司法科學鑑定的信心。

法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左）南下主持，感謝台中榮總院長陳適安（右）協助，完成影像中心最後一塊拼圖。記者張議晨／攝影
法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左）南下主持，感謝台中榮總院長陳適安（右）協助，完成影像中心最後一塊拼圖。記者張議晨／攝影

蔡清祥 法務部 高雄市

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