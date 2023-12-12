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苗栗大湖靜湖村長補選涉賄 當選人父子交保

中央社／ 苗栗縣12日電

苗栗縣大湖鄉靜湖村長2日補選，葉姓當選人父子等3人遭檢方查出涉嫌以每票新台幣1000元賄選，經傳喚多人到案說明後，葉姓當選人父子分別以20萬、10萬元交保。

大湖鄉靜湖村第22屆村長劉慶海於112年9月20日因病去世，所遺任期逾2年，苗栗縣選委會依規定於3個月內辦理補選，2日補選結果由無黨籍葉姓男子勝出，選委會8日公告當選。

苗栗地檢署今天發佈新聞稿表示，查賄團隊掌握情資，持續偵辦相關賄選案件，地檢署檢察官吳珈維指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局大湖分局、內政部移民署苗栗專勤隊共同偵辦葉姓男子等人涉嫌以每票1000元方式賄選案件。

檢方昨天展開搜索、傳喚行動，共傳喚葉姓當選人等涉嫌人3名、選民15名到案說明，扣得賄選款項1萬3000元，檢察官複訊後，認定葉姓當選人父子涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知以20萬元、10萬元交保，另名陳姓犯罪嫌疑人及涉嫌收受賄款選民均諭知請回。

檢方表示，後續不排除對葉姓男子提起當選無效之訴。

賄選 苗栗縣 選委會

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