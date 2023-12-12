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南檢聲押11名詐欺嫌犯全被駁回 南院說話了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向台南地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，引起檢警議論。圖／本報資料照片
台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向台南地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，引起檢警議論。圖／本報資料照片

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向台南地院聲押禁見11名嫌犯，但遭法官駁回無保放人，承辦檢察官對裁定結果錯愕、難以接受。台南地院今天回應說 ，因為羈押是拘束人身自由最嚴厲的強制處分，法官審核聲押案應更審慎嚴格檢視，司法應冷靜與理性，如貿然裁押，日後可能衍生刑事補償，對審、檢司法形象均有損害。

南院表示，檢察官聲請羈押時，針對犯罪嫌疑重大與否，基於偵查角度，對證據評價及證明力範圍自有其想法，但相同的，法官基於中立審核職責，不僅參考檢察官聲請羈押理由，更需依全卷事證獨立判斷是否犯罪嫌疑重大、檢察官聲請羈押是否符合各項羈押要件，此屬審判核心，也是羈押制度從偵查回歸審判意義所在。

南院說，法官基於司法個案拘束原則，法院是因個案證據來審查是否需羈押及有無羈押必要，羈押必要性需依照各嫌疑人於個案中所涉案情節、社會秩序等因素來做比例衡平考量，政府政策及案件增加比例，均非刑事訴訟法規定應審查羈押要件。法官不應納入與法無關之因素來決定羈押與否。南院對相關涉及詐騙聲羈案件，也有裁定羈押，並非一概駁回，益證裁定羈押係承辦法官本於審判獨立，審閱卷證後依個案做出的判斷。

此案仍在偵查中，南院說，相關證據內容均屬偵查秘密，不便說明，然犯罪嫌疑重大與否，應依證據整體視之，不應偏斷，故對涉案公司性質、公司提供員工內容是否確為串證的教戰守則，均屬承辦法官閱卷後對卷內證據為整體評價後，依法所為之決。

檢察官 司法 台南

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