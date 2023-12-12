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曾酒後衝動打死人...台中街友米酒瓶砸頭又釀1命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓遊民曾因酒後打死人，去年又和廖姓街友因抽菸喝酒、欠錢問題糾紛，當街拿酒瓶猛毆廖頭部害斃命，檢方依殺人罪起訴，是台中地院第2件採國民法官程序審理案件；法院今開庭，附近目擊的社區主委直言黃男手段殘忍，就是要致人於死地，精神鑑定醫師也認為黃有高度再犯可能。

檢方起訴指出，黃男（61歲）2022年11月5日在東區富台東街國宅，酒後因「請抽菸、喝酒」原因和同為街友的廖姓男子起衝突，當天一早10點多2人大打出手，黃除徒手痛毆還拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊，酒瓶硬生生被打碎，現場也留下大灘血跡。

警方獲報將黃逮捕，他當時聲稱和常請廖抽菸、喝酒，對方卻沒回報，後又因金錢借貸等問題再起衝突，廖則被毆到傷重不治，檢方偵結依殺人罪嫌起訴黃。

台中地院今開審理庭，由審判長兼受命法官劉柏駿、陪席法官高思大、路逸涵及6名國民法官審理，上午傳證案發附近社區的王姓主委，王稱當天在管理室聽見1名女子高喊「打死人了」，他衝出看到黃正對廖痛毆，見對方倒地不起還猛踹相當殘忍。

黃還說，他當時和社區金姓幹事上前制止，聽到黃說「他欠我錢不還，就要打死他」等語，還恐嚇他們要殺人，並直言黃男的行為簡直就是要致人於死地。

公設辯護人也詢問王，是否聽見黃說「要殺人」一詞，質疑王先前在警詢筆錄未提到這句話，王解釋，黃男當下一直說要給他死，和要殺人意思是一樣的；黃男則說，當時自己喝酒，講過什麼話也都忘記了。

另包括1號、2號，及4號國民法官都陸續提問，針對打架過程、遊民和住戶相處關係等，王表示鄰居都很痛恨這些遊民，天天聚集在社區附近，動輒互毆、飆髒話，大家都很害怕。

法院今也傳喚替黃男精神鑑定的台中榮民總醫院精神部主任醫師林志堅，並由林以PPT方式說明鑑定司法鑑定內容、結論，林指出，黃男自述不愛讀書，國中就去工地上班，曾赴大陸花10萬元娶妻但4年就離婚，自認情緒不佳有躁鬱、自閉症，但無精神就診紀錄，案發酒測值0.53。

林志堅表示，黃案發後情緒激動，但仍清醒還能辯解，鑑定雖發現他有酒癮性人格障礙、腦部退化，造成判斷、反應力減損但未達障礙，也認為有高度再犯可能。

黃姓街友拿酒瓶打死廖姓友人，中檢依殺人罪嫌起訴黃，是台中第2件國民法官案。圖／報系資料照
黃姓街友拿酒瓶打死廖姓友人，中檢依殺人罪嫌起訴黃，是台中第2件國民法官案。圖／報系資料照

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