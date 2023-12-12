甫當選大湖鄉靜湖村長涉賄選 苗檢諭知20萬元交保

苗栗縣大湖鄉靜湖村日前補選，葉姓當選人被控涉嫌1票1000元買票，苗栗地檢署認為涉嫌重大，諭知20萬元交保。本報資料照片

苗栗縣大湖鄉靜湖村日前補選，葉姓當選人被控涉嫌1票1000元買票，苗栗地檢署昨天傳喚等18人到案，認為涉嫌重大，葉及兒子分別以20萬元、10萬元交保，扣案1萬3000元賄款調查中。

湖鄉靜湖村12月2日補選投票，共有4名候選人，葉以335票當選，另3人分別得214票、179票及94票，苗栗地檢署持續偵辦相關賄選案件，檢察官吳珈維昨天指揮調查局苗栗縣調查站、大湖警察分局、移民署苗栗專勤隊，持搜索票搜索、傳喚。

苗栗檢方指出，昨天傳喚葉姓當選人父子，及樁腳、選民18人到案說明，扣得賄款1萬3000元，葉姓當選人父子涉嫌1票1000元買票，投票行賄罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知20萬元、10萬元交保，其餘16人請回。

苗檢呼籲舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法，檢方對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法，專線0800-024099按4，共同為乾淨選舉努力。