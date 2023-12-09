受刑人在監投票案 桃市選委會：現實上窒礙難行

中央社／ 台北8日電

林姓受刑人聲請獄中投票遭法院駁回確定，另聲請裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會。桃園市選委會表示，選監人員已派任訓練完畢，若裁准設立投票所，現實上窒礙難行。

第16任總統副總統選舉及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，林姓男子目前在台北監獄服刑，戶籍遷入北監。他函請中選會、桃園市選舉委員會於明年選舉時，在北監設置投票所。中選會及桃園市選委會認為若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，應明文規範，以避免爭議。

林男提起行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，最高行政法院日前駁回林男聲請確定。林男日前向憲法法庭聲請裁判憲法審查及暫時處分。

憲法法庭今天下午2時舉行說明會，邀請聲請人代理人及關係機關中選會、桃園市選委會、矯正署到庭陳述意見。

林男委任律師指出，現行的選罷法已經可以讓人民投票，只是行政機關怠惰不在監獄內設置投票所，導致無條件剝奪受刑人選舉權的事實狀態。因此，林男主張本件具有憲法上重要性而應受理。

暫時處分部分，律師表示，本案訴訟另在台北高等行政法院審理中，而選舉僅在1個多月後，具有急迫性；此外在北監設立投票所的成本僅約新台幣2萬1500元，但可使林男與至少100多名設籍於北監的受刑人得以投票。若有違反秘密投票的疑慮，也可考慮先讓受刑人投票後封存票匭。

桃園市選委會、中選會說明，選務主管機關從未否認受刑人的選舉權，受刑人無法投票是個人因素導致，類似的事實障礙在受看護病人、留守軍人、值勤員警、旅外僑民學生都存在，並非選務機關差別待遇或積極干預受刑人投票，而是因其人身自由受限制的必然結果。

中選會、桃園市選委會表示，監獄是受管制不公開的封閉場所，不能自由進出，也無法像一般投票所可以讓公眾監督。而選舉是集體權的行使，選舉制度設計的成本與風險應委由立法者判斷，才符合國民主權原則。

桃園市選委會、中選會認為，林男的本案訴訟尚在審理中，暫時處分若准許在北監設置投票所，日後倘與本案訴訟的判決結果衝突，將可能導致此次選舉陷入是否無效的法律爭議，對社會產生的動盪難以估計，且影響人民對選舉結果的信賴。

桃園市選委會補充說明，就明年1月選舉的選務與監務人員等都已經派任訓練完成，憲法法庭若准為暫時處分命監所內設置投票所，現實上窒礙難行。

矯正署指出，若要讓受刑人得以投票，應由選務機關擬定措施，並在避免相對剝奪感、符合公平、通盤考量全國受刑人的前提下，由選務機關實際履勘後討論設置投票所的合適方案。

桃園市選舉 投票 受刑人

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