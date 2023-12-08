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管制破口！蘇震清4度違法出海小琉球 海巡今作證：可疑才盤查

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審被判刑10年，並限制出境、出海，但他近期幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳小琉球站台，違反限制出海禁令；台灣高等法院今開庭，3名海巡署人員作證指出，客船、交通船僅有「認有可疑」為前提下，才會行使職權盤查，顯見管制破口。

3名海巡署人員分別是情報組專員、情報組助理員、巡防組專員，均為處理行政事務的內勤人員，表示收到法院限制出境、出海的裁定，會先將資料建入系統，依法「認有可疑」執行盤查時，輸入資料就可知道對方是否被限制出海。

法官問及哪些狀況會要求實名制、盤查身分，海巡人員指出基本上漁船、娛樂漁船會查核身分，但交通船、客船多為清點人數而避免超載，且依法前提要認為「有可疑狀況」才會發動職權檢查，與警察做法相同，不會任意在路上盤查，只有在可疑的時候才能檢查。

海巡人員證稱，交通船售票不是海巡署的業務，售票人員無法判斷買票者是否限制出海，且民眾一旦出海就無法掌握後續行蹤、確認回程的時間，或要求出示回程證明。檢察官問及蘇震清4次出海是否有向海巡署申報，海巡人員作證回答「沒有」。

蘇震清委任律師指出，蘇赴小琉球辦造勢活動有警察在場，也有向屏東縣警察局申報，再度強調限制出海規定不明確，不僅老百姓不懂定義，連實務界也沒有很了解。

檢察官表示，蘇震清4度到小琉球卻完全沒有通報法院，或向巡防單位申報，律師稱警察知情蘇震清到小琉球造勢，但海岸並非警方權責範圍，且警方僅就路權、集會遊行有所知悉，認為律師說詞不可採信。

立委蘇震清。記者林伯東／攝影
立委蘇震清。記者林伯東／攝影

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