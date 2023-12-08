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「Lin bay好油」今天偵結起訴！桃檢下午說明

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，今年10月初到案後，分別遭羈押禁見，近日由於羈押期滿，法院認無羈押必要，數天前分別諭知許哲賓40萬元、林裕紘45萬元交保，消息曝光後，桃園地檢署已發出通知將於下午說明調查偵結結果，全案將偵結起訴。

桃園地檢署昨深夜證實，「Lin bay好油」案中，國民黨前黨工許哲賓、版主林裕紘日前已遭桃園地院法官諭令分別交保，許某於11月30日以35萬元、林某則於12月5日以40萬元交保候傳，至於周刊報導，檢警已在國內找到林裕紘聲稱在維也納丟失卻藏在台灣早遭格式化的筆記型電腦，以及是否將於近日偵結全案並起訴。昨天不願多做說明的桃檢，今天上午發布採訪通知表示要說明偵結結果。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘返國後遭到收押禁見，本月5日突然遭法官諭令40萬交保，讓檢警相當傻眼。圖／聯合報資料畫面
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘返國後遭到收押禁見，本月5日突然遭法官諭令40萬交保，讓檢警相當傻眼。圖／聯合報資料畫面

林裕紘 好油 黨工

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