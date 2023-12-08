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暴走比丘尼台鐵罵乘客 網認出和高鐵「罵人祖宗18代」同一人
一名男子前天搭乘台鐵電聯車從新左營站往高雄途中，和一名比丘尼起口角，比丘尼當著其他乘客的面，邊拉行李離開車廂，邊罵「垃圾、王八」，過程被男子拍下PO網，有網友認出該名比丘尼和今年2月在高鐵上巴人頭、罵一對母子祖宗18代的是同一人。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中只見一名比丘尼在台鐵從新左營站到高雄的電聯車上和一名男子起口角，男子聲稱要叫警察來，但比丘尼怒氣回「叫什麼我沒關係，我也不怕你」。
男子在車廂邊錄影邊說「來...你繼續。」比丘尼邊拉行李邊走出車廂，還回頭怒嗆「垃圾、王八」。鐵路警察高雄分局指出，經查該影片內容，未接獲台鐵或相關民眾報案電話。
有網友認出該名在台鐵上暴走的比丘尼，是今年2月間在高鐵上，遇到一對母子，由於比丘尼在車廂內不斷自言自語，男子和母親談話過程中，不小心眼神和她對到眼，比丘尼開始破口大罵。
該名比丘尼甚至動手巴男子的頭，連咒罵祖宗十八代的誇張字眼都出現了，所幸最後列車長及時出面處理，才未發生更嚴重的衝突。
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