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受刑人在監投票案 憲法法庭下午開說明會

中央社／ 台北8日電

林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭訂於今天下午2時舉行說明會，邀請聲請人代理人與相關機關陳述。

第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，林姓男子目前在台北監獄服刑，戶籍遷入北監。他函請中選會、桃園市選舉委員會於明年選舉時，在北監設置投票所。但中選會及桃園市選委會認為若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，應明文規範，以避免爭議。

林男不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態處分。北高行10月間裁准林男聲請，桃園市選委會應於此案訴訟確定前，在北監設置投票所。桃園市選委會提起抗告，最高行政法院日前廢棄原裁定，駁回林男聲請確定。

林男日前向憲法法庭聲請裁判憲法審查及暫時處分，要求桃園市選舉委員會應暫於林男所在的台北監獄內，設置第16任總統、副總統及第11屆立法委員的投票所或其他適當方法，供他行使選舉權 。中央選舉委員會應暫先履行讓他得以行使選舉權的義務。

憲法法庭訂於今天下午2時舉行說明會，邀請聲請人代理人及相關機關到庭陳述。說明會開放旁聽，但沒有網路直播

憲法法庭日前也公布爭點題綱，包括聲請裁判憲法審查部分，最高行政法院112年度抗字第397號駁回定暫時狀態處分之裁定，侵害聲請人之何種憲法上權利，其聲請是否應受理；聲請暫時處分部分，是否符合憲法訴訟法第43條第1項規定。

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