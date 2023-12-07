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未戴口罩被勸殺店員13刀！ 知名紙雕師死刑改判無期徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後刺殺蔡13刀，震驚社會。蔣稱因服藥無意識、不知為何行凶，桃園地方法院依殺人罪判死刑。法院依職權上訴，台灣高等法院以他犯案時辨識能力降低，今改判無期徒刑。

42歲的蔣嘉凱曾有一段婚姻，畢業自龍華科技大學應用外語系並輔修多媒體與遊戲發展科學系，曾當過遺體修復師，後來自行創業，設計如動物立體大面具等作品，在廿多個誠品書店都有設點販售，年收入破百萬。

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。詎料，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，而蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。

高院10月12日審理時，蔣幾乎都由律師團代答。審判長問戴著眼鏡的蔣為何變裝行凶時沒有戴眼鏡？他答稱自己有重度閃光與近視，當天有吃藥，他真的不知道出去幹了什麼，也不知道為何沒戴眼鏡「我還有夜盲」，並說沒有資格講什麼。

檢察官論告時主張蔣嘉凱拿彎刀朝人體致命部位攻擊，完全排除不確定故意可能性，他非思覺失調症患者，所服FM2未高於一般劑量，不代表不理智。檢方指蔣僅睡眠障礙、憂鬱疾患而非重大精神疾病，行凶時還將藥單放在口袋，主動叫警察來看，吃藥不影響辨識能力。

律師團則圍繞著「失眠」、「服藥導致辨識能力降低」辯護，指台北市立聯合醫院松德院區的鑑定報告指蔣不是易暴怒之人，也不是真的要殺人，如果真的要殺人，為何挑到處是監視器的地方行凶？還問「為什麼一定要被害人死？」律師說，蔣是因為想治療失眠而服藥，想要變得更好，而不是為了殺人而服藥。

科刑辯論時，蔣嘉凱站起來、流著淚說，不知道為什麼要用毀自己一生的方式殺死一個人，他覺得死者家屬憎恨他是應該的，他不敢有意見，但「我沒說謊」。他說他有一個要求，就是「盡快執行」，他想要回家，不管是「用袋子裝」還是走出去。

高院今以犯案時蔣辨識能力降低，依刑法第19條第2項規定減刑，改判無期徒刑。

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