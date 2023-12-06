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台中警內神通外鬼勾販毒集團 法院痛斥判2年3月沒緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中霧峰分局偵查佐劉正雄和毒販勾結，連檢察官指揮偵辦販毒集團都大膽攜帶案件卷宗和張姓毒販碰面，並告知對方已被指認，讓張順利潛逃至今；法院痛斥劉內神通外鬼，依洩密、偽造文書共6罪判他2年3月，並直言若給予緩刑，令其他兢兢業業執法者情何以堪？不宣告緩刑，可上訴。

檢警調查，劉正雄1994年12月27日起授初任警職，2013年至台中第6分局擔任小隊長，2016年再到霧峰分局擔任小隊長。劉在第6分局任內因台中市警察局2016年5月19日通報各分局，將於同月24日至26日同步實施「查緝賭博專案行動」，且公文載明保密。

劉5月20日就傳訊給涉嫌經營網路賭博的張姓友人說「5月24日至26日是特別的日子，找時間聚聚」，張問「什麼特別日子？」劉告知「專」、「案」，還說「大家都看得懂，只有你問什麼特別」。

檢警也查出，劉2020年在霧峰分局和寧姓毒品人口勾結，將警方偵防車車牌告知對方，提醒寧正在被警方單位蒐證中；另2017年因1名退休林姓偵查佐提供販毒人口情資，劉就利用警政系統查詢其個資洩漏給林。

此外，嘉義1名王姓警員今年3月10日透過關係找上劉，表明霧峰分局偵辦案件的嫌疑人是同事的小孩，請求劉幫了解是否移送地檢署，劉隨即將該嫌疑人刑事案件移送書PDF檔案傳給王。

後因台中地檢署指揮霧峰分局偵辦販毒集團，其中1名張姓共犯得知被盯上，就聯絡劉幫他打探案情，劉就向同小隊偵查佐索要卷宗、登入警政系統查共犯資料，帶著卷宗開車至南投按摩會館和張碰面，口頭告知集團共犯指認他是販賣大麻的來源。

結果劉男向張洩漏緝毒情資後，張立刻將通訊軟體封鎖，今年5月19日就從金門小三通管道出境，目前仍躲在大陸未歸；檢方察覺可疑懷疑有內鬼，今年6月12日在劉正雄住處、霧峰分局查獲。

台中地院審理時，劉均坦承不諱，並有扣案手機對話、監視器，偵查隊同事證詞可佐；法院審酌，劉男身為警察本應嚴守職務上保密，卻任意洩漏警方辦案情資，嚴重妨害辦案，又假借職務侵害人民隱私，甚至向販毒集團洩密，使上游潛逃出境。

法院考量劉犯後坦承，任警察期間獎勵事跡、罹癌等，但痛斥他裡應外合、內神通外鬼，嚴重傷害國家公權力，若仍給予緩刑，要讓其他兢兢業業執法人員情何以堪？依2個洩密、2個個資法、2個公務員登載不實文書罪，一共判他2年3月，其中1年1月得易科罰金、易服勞役，但沒緩刑。

台中市警察局。記者曾健祐／攝影
台中市警察局。記者曾健祐／攝影
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販毒 警察 情資

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