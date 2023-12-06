高雄老牌冰店害百人中毒 業者寫悔過書+和解換到緩起訴

高雄老牌冰品「欣豐冰店」今年7月爆發食物中毒，有100名食客中毒就醫，其中27人病況嚴重住院，事後衛生局在冰品食材上檢出沙門氏菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等病原，業者也被開罰36萬元，高雄地檢署調查後，考量黃姓業者已與56件申訴案達成和解，今處分緩起訴。

今年7月12日，一名消費者到「欣豐冰店」購買8碗八寶冰，當晚回家後大人先後上吐下瀉與發燒，小兒子甚至血便，她將整個過程PO上批踢踢實業坊，陸續接到受害者來電，都稱12日有到該店吃冰，甚至有孩童因腎衰竭住進加護病房。

高雄市衛生局接獲通報後展開疫調，並先到欣豐冰店採檢食材，統計全市醫療院所從13日至20日止，總共有100人因到「欣豐冰店」消費住院，其中27人病況嚴重住院。

食材經檢驗後，在內檢出沙門氏菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等病原，才導致食客出現發燒、水便、腹痛、嘔吐等症狀，衛生局並依違反食品衛生安全管理法等規定，開罰業者36萬元，並移送雄檢偵辦。

事隔一個多月，當時PO文的吹哨者再以「吃冰容易中毒吃炸雞翅」為題PO文，說，她在事後還發文幫店家補血，幫其他人調解，但她錯了，她一家十多人中毒，家人還有腎損傷後遺症，不包括醫藥費與工作損失，都超過6萬元可是店家只願賠6萬6666元。

吹哨者還選在高雄六合一路的鹽酥雞攤，只要說「吃冰中毒吃雞翅不會」，就可獲贈一份雞翅，限量50個，沒多久就完成發放。