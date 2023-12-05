林青霞最愛水餃店爆遺產風波 創辦人之妻開庭盼女兒勿捲入官司

金馬獎終身成就獎獲獎人林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親郭林初旭詐欺、偽造文書，檢方起訴郭林；台北地院今天開庭，郭林表示，不希望女兒捲進官司，郭秀慧告訴代理人也說，郭秀慧拒絕出庭作證。

郭禮忠2017年過世，家族爭產風波不斷，衍生多起民、刑事及商標權官司，民事官司郭林初旭敗訴，法院一審判她應將遺產分給女兒郭雅慧、郭秀慧。

郭林初旭今天出庭告訴法官，遺產中有關台幣部分已分配給郭雅慧、郭秀慧，美金存款還未及處理；郭林否認刑事犯罪，聲請傳喚人在美國的郭雅慧出庭。

郭林初旭的律師表示，檢方依詐欺、偽造文書罪起訴郭林，指的犯罪事實是郭林未經全體繼承人同意簽署領款文件，不過，郭林的女兒對領款知情，所以郭林不該當詐欺罪刑，如果可變更起訴法條，郭林就調整訴訟策略。

郭林的律師說，郭林不願意讓2個女兒成為共同被告，希望向法官陳明一個作母親的心情；律師說，郭林被起訴後，媒體對案件的報導均以「爭產」來形容，郭林也認為不適合。

公訴檢察官說，依郭林的律師主張，「是否以偽造文書罪審理有認罪可能？」，郭林依詐欺罪起訴，被害人不見得只是郭雅慧，「有可能是銀行」，願意將律師的意見帶回去與偵查檢察官商量。

郭林的律師還質疑，依起訴資料，告訴人是長女郭雅慧，但次女郭秀慧也委任告訴代理人出庭，建議釐清程序問題，對此，郭秀慧的告訴代理人說，郭秀慧今年9月20日有將告訴狀寄交地檢署，具告訴人地位，不過，郭秀慧不願意與母親對簿公堂，已表明會拒絕證言。

郭禮忠過世後，郭林初旭提財產分配訴訟，法院認定郭禮忠留下不動產、商標權價值2.6億元，郭雅慧調閱父親財產清冊發現，母親在父親過世後與兒子、兒媳在銀行偽簽郭禮忠署印盜領6300萬元購買旅行支票，對郭林提告。

郭林初旭向檢方供稱，銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，先生過後，水餃店生意交給兒子和媳婦處理，買旅行支票是聽女兒的指示。