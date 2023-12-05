快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

林青霞最愛水餃店爆遺產風波 創辦人之妻開庭盼女兒勿捲入官司

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

金馬獎終身成就獎獲獎人林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親郭林初旭詐欺、偽造文書，檢方起訴郭林；台北地院今天開庭，郭林表示，不希望女兒捲進官司，郭秀慧告訴代理人也說，郭秀慧拒絕出庭作證。

郭禮忠2017年過世，家族爭產風波不斷，衍生多起民、刑事及商標權官司，民事官司郭林初旭敗訴，法院一審判她應將遺產分給女兒郭雅慧、郭秀慧。

郭林初旭今天出庭告訴法官，遺產中有關台幣部分已分配給郭雅慧、郭秀慧，美金存款還未及處理；郭林否認刑事犯罪，聲請傳喚人在美國的郭雅慧出庭。

郭林初旭的律師表示，檢方依詐欺、偽造文書罪起訴郭林，指的犯罪事實是郭林未經全體繼承人同意簽署領款文件，不過，郭林的女兒對領款知情，所以郭林不該當詐欺罪刑，如果可變更起訴法條，郭林就調整訴訟策略。

郭林的律師說，郭林不願意讓2個女兒成為共同被告，希望向法官陳明一個作母親的心情；律師說，郭林被起訴後，媒體對案件的報導均以「爭產」來形容，郭林也認為不適合。

公訴檢察官說，依郭林的律師主張，「是否以偽造文書罪審理有認罪可能？」，郭林依詐欺罪起訴，被害人不見得只是郭雅慧，「有可能是銀行」，願意將律師的意見帶回去與偵查檢察官商量。

郭林的律師還質疑，依起訴資料，告訴人是長女郭雅慧，但次女郭秀慧也委任告訴代理人出庭，建議釐清程序問題，對此，郭秀慧的告訴代理人說，郭秀慧今年9月20日有將告訴狀寄交地檢署，具告訴人地位，不過，郭秀慧不願意與母親對簿公堂，已表明會拒絕證言。

郭禮忠過世後，郭林初旭提財產分配訴訟，法院認定郭禮忠留下不動產、商標權價值2.6億元，郭雅慧調閱父親財產清冊發現，母親在父親過世後與兒子、兒媳在銀行偽簽郭禮忠署印盜領6300萬元購買旅行支票，對郭林提告。

郭林初旭向檢方供稱，銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，先生過後，水餃店生意交給兒子和媳婦處理，買旅行支票是聽女兒的指示。

檢方偵辦認為，郭林初旭提領6300萬元以2000萬元購買丈夫墓地，不過，她購買美金旅行支票明顯和郭禮忠生前的託付無關，認定郭林盜領4000萬元，依詐欺、偽造文書罪起訴郭林。

郭林初旭今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
郭林初旭今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影

律師 詐欺

延伸閱讀

駁違建爭議 賴競總：包租公侯友宜把市府當競總

林青霞「金馬水餃」打響！諾貝爾得主備好餃子邀團聚

回憶金馬紅毯驚魂記　林青霞幽默自嘲「我救了我自己」

林青霞與林鳳嬌昔日片中后不見后 前者才是瓊瑤愛將？

相關新聞

金管會「三大鐵律」沒有拘束力！金鼎投信結構債案 前董座張平沼夫妻無罪確定

金鼎投信公司前董事長張平沼被控處理結構式債券時，與妻子陳淑珠將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張7年6月...

林青霞最愛水餃店爆遺產風波 創辦人之妻開庭盼女兒勿捲入官司

金馬獎終身成就獎獲獎人林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親...

退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

一名退休柴姓護理師，去年在通訊軟體LINE「八百壯士協會期班團體代表」涉刊登貼文指「全台灣個牙醫師公會在幫陳時中動員、每...

感情生變遷怒親家 高雄男造假遇詐送妻全家「警示戶」

26歲張姓男子和傅姓妻子感情出問題，張男又和妻子胞妹有金錢糾紛，張為了報復妻子全家，先在IG貼文「送你全家警示戶」，去年...

塞文宣質疑大安區一年沒立委 羅智強提告苗博雅、羅文嘉涉選罷法

近日，社民黨北市議員苗博雅在選區內居民信箱塞競選文宣，文宣載，「大安區是全台唯一沒有立委的地方，原因是為了羅智強把戶籍遷...

佯裝釣客派出所旁剪光電場電纜 南警逮人起獲逾300公斤

陳姓男子佯裝釣客，竟利用暗夜在派出所不到100公尺旁南市七股某光電場偷剪電纜線，警方落實勤務發現可疑車輛及電纜線戳破謊言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。