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LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

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退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

一名退休柴姓護理師，去年在通訊軟體LINE「八百壯士協會期班團體代表」涉刊登貼文指「全台灣個牙醫師公會在幫陳時中動員、每人發5百元」等，遭新北市調查處蒐報，士林地檢署依公職人員選罷法起訴。士林地方法院認定，柴女無惡意，今判決無罪，認為檢調根本大砲打小鳥。

柴姓護理師否認犯罪，她供稱，這些不是她撰寫，事實上是收到學妹的訊息，僅是分享轉貼，沒有意圖使人當選或不當選，且當時批踢踢上都有相關新聞。「就像是看新聞一樣，好的歌曲、好文章都會轉到群組」

檢方起訴指出，柴女在有135人的八百壯士協會期班團體代表群組中刊登文字，內容為「全台灣各牙醫師公會，在幫陳時中動員，9/25坐遊覽車上台北參加他的造勢大會，每人還發$500元」等，刻意扭曲台北市牙醫公會活動，攻訐陳時中有動員造勢，並發放參加人每人500元情勢，涉有意圖使被害人不當選，散布毀損名譽，足生損害被害人及選民投票正確性，依公職人員選罷法「意圖使候選人不當選而已文字傳播不實罪」嫌起訴。

士林地院認定，柴女9月初在群組轉發貼文，造勢活動則是在9月底，轉發貼文當下並不知造勢活動現場狀況，認定她的行為非杜撰、無真實惡意，判決無罪。檢調人員為了查察賄選，抓民眾在群組轉發貼文行為，並以公職人員選罷法送辦，行為宛如大砲打小鳥。全案可上訴。

陳時中 選罷法 LINE

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