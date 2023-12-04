為治療流浪貓！女子募足醫療費仍持續募款 被依詐欺罪判刑

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費。動物醫院約一周後告知謝女，預估醫藥費6萬多元，當時謝女已募到13萬多元，卻仍持續募款，又募到10萬多元。基隆地院審理時，謝女辯稱善款被前男友挪用，才繼續募款，沒有自己私用，但法官不採信，今依詐欺取財罪判刑1年6月。全案可上訴。

判決指出，謝女前年11月8日在基隆市仁一路救援1隻受傷的流浪貓，取名「小乖」後，隔天就在臉書社團張貼募款訊息，籌募救助「小乖」所需醫藥費。動物醫院11月16日告知謝女，「小乖」總醫療費用為6萬7000元，當時謝女募到金額已超13萬元，遠超過醫療費用。

謝女11月17日到30日仍持續募款，這14天內共有69筆捐款，合計詐得10萬8108元。「小乖」在11月30日出院時，實際醫療費用為6萬8700元。

法院審理時，謝女辯稱「小乖」住院兩三天後，她去動物醫院，醫院說費用已要2、3萬元，並跟她說要住院1個月左右。她是直到「小乖」要出院時，才知道總費用是6萬8700元，過程中不知道募款已經足夠支付醫療費用，因此沒有停止募款。

謝女還說，募來的錢都花在「小乖」身上，除了醫藥費，還有飼料、營養品費用，剩下的錢都被前男友拿走，她沒有拿去私用。因為前男友把錢拿走，所以最後要結算醫藥費時，還缺2萬元，所以11月29或30日又在網路募款。

法院指出，謝女前年11月16日已知「小乖」預估醫療費用為6萬7000元，當時已募超到13萬元，絕對足以支應，卻仍在臉書社團張貼募款訊息，佯稱仍有支付醫療費用必要，足認有對公眾散布不實訊息行使詐術行為。

法官說，謝女到前年11月16日募得款項，扣除醫療費用，尚有6萬多元，若遭男友取走，以致於不足以支付醫療費用，同年11月17日起招募款項，理當更加審慎保管。謝女11月17日當天即募到7 4708元，如擔心款項再遭取走，可預估剩餘費用先行支付完畢，豈會放任募款繼續遭人挪用，到出院前仍說還差2萬元，請網友繼續捐款之理，辯詞不足採信。