快訊

美麗島公布大選民調！賴蕭配、柯盈配支持度上升 侯康配下滑

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為治療流浪貓！女子募足醫療費仍持續募款 被依詐欺罪判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費。動物醫院約一周後告知謝女，預估醫藥費6萬多元，當時謝女已募到13萬多元，卻仍持續募款，又募到10萬多元。基隆地院審理時，謝女辯稱善款被前男友挪用，才繼續募款，沒有自己私用，但法官不採信，今依詐欺取財罪判刑1年6月。全案可上訴。

判決指出，謝女前年11月8日在基隆市仁一路救援1隻受傷的流浪貓，取名「小乖」後，隔天就在臉書社團張貼募款訊息，籌募救助「小乖」所需醫藥費。動物醫院11月16日告知謝女，「小乖」總醫療費用為6萬7000元，當時謝女募到金額已超13萬元，遠超過醫療費用。

謝女11月17日到30日仍持續募款，這14天內共有69筆捐款，合計詐得10萬8108元。「小乖」在11月30日出院時，實際醫療費用為6萬8700元。

法院審理時，謝女辯稱「小乖」住院兩三天後，她去動物醫院，醫院說費用已要2、3萬元，並跟她說要住院1個月左右。她是直到「小乖」要出院時，才知道總費用是6萬8700元，過程中不知道募款已經足夠支付醫療費用，因此沒有停止募款。

謝女還說，募來的錢都花在「小乖」身上，除了醫藥費，還有飼料、營養品費用，剩下的錢都被前男友拿走，她沒有拿去私用。因為前男友把錢拿走，所以最後要結算醫藥費時，還缺2萬元，所以11月29或30日又在網路募款。

法院指出，謝女前年11月16日已知「小乖」預估醫療費用為6萬7000元，當時已募超到13萬元，絕對足以支應，卻仍在臉書社團張貼募款訊息，佯稱仍有支付醫療費用必要，足認有對公眾散布不實訊息行使詐術行為。

法官說，謝女到前年11月16日募得款項，扣除醫療費用，尚有6萬多元，若遭男友取走，以致於不足以支付醫療費用，同年11月17日起招募款項，理當更加審慎保管。謝女11月17日當天即募到7 4708元，如擔心款項再遭取走，可預估剩餘費用先行支付完畢，豈會放任募款繼續遭人挪用，到出院前仍說還差2萬元，請網友繼續捐款之理，辯詞不足採信。

法官審酌謝女犯後未見反省悔改之意，兼衡犯罪動機、目的、手段、詐得金額及自述教育程度、患有躁鬱症等情狀，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判刑1年6月。

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費，得知足以支付仍持續募款，被法院依詐欺取財罪判刑1年6月。記者邱瑞杰／攝影
謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費，得知足以支付仍持續募款，被法院依詐欺取財罪判刑1年6月。記者邱瑞杰／攝影

募款 男友 動物醫院

延伸閱讀

父親住院陷昏迷 家屬對收據驚覺遭醫院超收近百萬醫療費

炎亞綸沉寂半年曝身邊有新歡 初見面就想「給你一個家」

投書／愛滋、C肝100億元的契機？ 醫療平權、永續運作才是王道

她許願大喊想養貓被路過靈性浪喵聽到！隔日「天降瓦斯桶胖橘」主動上門：禮物送來了

相關新聞

行政執行署拍賣會 「遊艇」成標的首拍306萬元拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，較少見的標的物是俗稱「遊艇」的娛樂漁船。這艘名為「聖堡威廉號」遊...

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費...

北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押

台北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、...

女子救援流浪貓送醫 募足醫療費仍持續募款 詐欺罪判刑

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費。動物醫院約一周後告知謝女，預估醫藥費6萬多元，當時謝女已募到13萬多元，卻仍...

在監投票案 憲法法庭8日開說明會

林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分。憲法法庭預計12日8日下午舉...

司改問題叢生 民團盼候選人提解方

「盼候選人重視司法案件過多、檢察官濫權、恐龍法官等問題！」司改團體「司法正義行動聯盟」4日指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但大都在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統造成更大的負擔。他們呼籲總統與立委候選人優先考慮解決司法案件過多、檢察官濫權等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。