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水管滲漏致路面高低差 女摔車獲賠百萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市交通局王姓女收費員前年2月上班騎機車經中西區慈音街口，因台水公司路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，路面產生高低差，致她人車倒地，獲賠近百萬元。圖／本報資料照
台南市交通局王姓女收費員前年2月上班騎機車經中西區慈音街口，因台水公司路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，路面產生高低差，致她人車倒地，獲賠近百萬元。圖／本報資料照

台南市交通局王姓女收費員上班騎機車行經中西區慈音街口，因台水公司所設路面下方水管滲漏，工務局疏於養護，導致路面產生高低差且未設警示標誌，讓王女人車倒地受傷，光公傷假就請一年十一月，法官認為王女只有輕型機車駕照，卻越級駕駛重機，應負擔三成過失責任，判工務局及台水賠償近百萬元。

王女主張，去年二月十七日騎普通重型機車，沿工務局管理養護的公園路北往南行駛，行經慈音街口時，因台水公司在該路段下方設置水管滲漏，導致她重心不穩，人車倒地，因此向工務局及台水公司請求賠償醫療費、計程車費、看護費、收入損失、機車維修費及慰撫金共一九一萬多元。

工務局主張，該路段因台水公司在路段下方設置的工作物水管滲漏，才產生高低差，賠償責任在台水公司，該局已盡養護管理之責。

台水抗辯，該路段下方設置工作物水管滲漏而有高低差，起因於中華電信公司曾在該路段進行刨鋪作業而生，非台水所造成，王女請求賠償無理由。台水另主張，王女僅領有輕型機車駕照，卻騎乘重型機車上路，並有超速行為，對事故發生及損害擴大與有過失。

台南地院調查，該路段確有高低差，依台水向工務局申請臨時道路挖掘許可申請書等資料，證明台水在該路段下設置自來水管確有滲漏水，而滲漏水造成周邊土壤軟化，再經車輛輾壓後低陷。

工務局既為該路段管理機關，依該路段照片可見曾有挖掘修補情形，應主動積極監測該路段路面是否仍平整，但工務局既未及時發現有高於○點六公分高低差，管理上有欠缺。

法院指出，王女騎機車因路段有高低差而摔倒受傷，與工務局、台水公司管理上的欠缺均有因果關係，判工務局應給付王女四十九萬餘元，台水公司應給付四十九萬餘元。

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