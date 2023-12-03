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冷眼集／黑白「交融」 抗黑淪紙上談兵

聯合報／ 記者張宏業

台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）今年二月在大陸落網，押解返台移送南檢複訊。 聯合報資料照片 記者謝進盛／攝影
台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）今年二月在大陸落網，押解返台移送南檢複訊。 聯合報資料照片 記者謝進盛／攝影

綜觀台灣近代史，黑幫與政經局勢的關係密不可分，舉凡近年來的幾件重大刑案顯示，吸金數百億的im‧B案，主嫌有四海幫背景，台南八八槍擊案牽涉藍綠民代，三聯集團吸金主嫌與法務部長熟識，這些重大案件幾乎都有政治人物身影，日本「暴力團對策法」若想複製到台灣，端看執政者有無高度決心，否則都是紙上談兵。

源自戒嚴時期「檢肅流氓條例」的思維，隨時代演進始改弦易轍。對照日本立法規範與行政作為，我國政府只廢「檢肅流氓條例」，卻未配合社會情事訂新法，顯見當初決策草率。

立法院廢除「檢肅流氓條例」後毫無作為，僅法務部與警政署宣稱取締黑幫，可回歸刑法、組織犯罪條例加以應對，但近年電詐氾濫、重大槍擊事件頻傳，政府抗黑僅空有不完備的立法，實則暗通款曲，無異陷被害人於「徒手與兵刃為敵」的艱困處境。

這幾年法務部將心力放在洗錢防制與沒收的現代化，欲徹底剝奪犯罪者不法所得，但當政治人物、司法警察與黑幫掛勾時，因大家在同一條船上，犯罪無法被揭露、主謀難以被繩之以法。我們不需要更多的法條、不用設立疊床架屋的機關，而是要能徹底解除司法警察偵辦黑幫時來自高層的壓力，把既有警力有效配置應用，才是務實及有效解方。

法務部 司法 槍擊 黑道

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