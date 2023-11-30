戒酒服藥...男開車撞死女騎士拖行十餘米 這原因改判緩刑

高雄邱姓男子5年多前才因酒駕觸犯公共危險罪，被判緩起訴，沒想到，去年5月，他服安眠藥後，逕自開車上路，不到1小時藥效發作，因未注意車前路況，他撞上慢車道上的陳姓女騎士，還拖行她十餘公尺才煞停，陳女因而傷重不治；邱一審被判3年2月徒刑，上訴二審，高雄高分院改判2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，案發時，邱男留在原地向警察自首，並自陳不勝藥力犯下大錯。

邱一審辯稱，當天凌晨2時許服用過助眠藥「可立錠」、「福爾眠」、「美舒鬱」等安眠藥物。上午8時許，他接續服用肝藥及維他命B群便開車出門。

對於駕車有過失，陳並不否認，但他認為僅構成過失致死，且所服用的是助眠藥，並非毒品或麻醉藥劑，就他長期依照醫囑服藥，過去並未發生意外。

案發當天，高醫採檢邱男尿液鑑驗結果，呈苯二氮平類陽性反應，檢出他曾服用「可立錠」、「福爾眠」及「美舒鬱」等藥物，該類藥物皆具鎮靜安眠效果，服用後可能導致嗜睡或昏迷等症狀，造成不能安全駕駛行為。

邱男明知藥物副作用，且藥單明載「請勿駕駛車輛」，邱男卻自認已服用好一段時日，上下班皆可服用；高雄地方法院審酌，邱10年內曾酒駕上路，可預見服藥後不能妥適開車，卻仍一意孤行，因他未能反省以至於陳女與家人天人永隔，考量邱男已賠償陳女家人600萬元達成和解，一審判他3年2月徒刑。

但邱自認服用藥物，並非酒駕或毒駕，不服一審判決，向高高分上訴。

高高分審酌，邱男在2019年間因酒駕獲緩起訴處分確定後，決心戒酒過程中造成睡眠障礙，經醫生開立安眠藥治療服用，去年因未細察安眠藥物作用力，以致犯下陳女車禍致死憾事，且坦承犯行向陳女家人調解賠償給付完畢，其情可憫，且邱男犯行的確與酒駕或毒駕不同，因此，改判2年徒刑，緩刑5年。

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