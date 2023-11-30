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女猛推6歲繼子變植物人死 美服刑10多年遣返再面對司法審判

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

示意圖非本案。圖／ingimage
示意圖非本案。圖／ingimage
高姓繼母不滿年僅6歲繼子推倒自己所生的嫩嬰，暴怒之下在美國加州住處猛推6歲幼童，導致幼童頭部撞地板昏迷，隔日才送醫，幼童呈植物人長達6年多，最終因傷死亡。高女經美國法院判決，服刑10多年執行完畢遣返回台。士林地檢署指出，此案仍須經我國司法審判，依傷害致死罪嫌起訴，並由國民法官制度審理。

起訴指出，高姓繼母為我國籍、6歲幼童是美國籍，繼母在2004年5月11日晚上10時許，不滿幼童動手推她所生的1歲多嫩嬰，又對她說謊，涉嫌動手持衣架毆打幼童臀部、手部，還甩巴掌，掐著幼童脖子兩度猛力對倒在地，導致幼童頭部撞地板昏迷失去意識，腦部腫脹、全身多處瘀傷。

幼童一路昏迷到隔天上午，繼母才將其送醫，但幼童已呈現植物人狀態，時間經過6年7月，幼童在2010年12月23日耶誕節前死亡。全案繼母經美國法院判決確定，服刑10多年執行完畢後，2021年5月6日遭美國遣返回台，同年月7日入境台灣。

士檢指出，繼母在中華民國領域外的美國加州犯傷害致死罪，最輕本刑7年以上徒刑之罪，我國具有審判權，雖已經美國法院判決確定，並執行完畢，仍得依我國刑法規定論處。全案偵結依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪嫌，並依兒童及少年福利與權益保護法規定加重其刑。繼母涉嫌故意犯罪而造成死亡結果，全案將依國民法官制度審理。

美國 國民法官 植物人

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