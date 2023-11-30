注意別違規！屏東警分局公布交通違規檢舉達人「熱門5大路段」
屏東警分局今公布1到10月民眾檢舉交通違規案件熱門五大路段、與經常為檢舉項目，經常違規路段屏東市建國路最高有783件。經常檢舉項目不依規定使用方向燈3083件居冠。
屏東警分局統計今2023年1至10月民眾檢舉交通違規案件，轄內最熱門前5大檢舉路段及項目。經查違規路段，屏東市建國路段783件、屏東市自由路段697件、屏東市廣東路段623件、屏東市中正路段445件與屏東市復興路段431件。
經查檢舉項目前五項分別為，不依規定使用方向燈3083件、違規停車2839件、闖紅燈2578件、不遵守號誌標誌標線指示行駛（含紅燈越線及跨越雙黃線）1629件、轉彎或變換車道不依號誌標誌標線（含機車未依兩段式左轉、跨越雙白線）1320件。
屏東警分局表示，民眾檢舉交通違規沒有獎金，警方舉發違規目的也並非為工作績效或增加國庫收入，呼籲民眾時時刻刻遵守交通規則，就不用擔心檢舉達人在身邊，共同攜手減少交通事故發生。
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