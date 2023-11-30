注意別違規！屏東警分局公布交通違規檢舉達人「熱門5大路段」

屏東警分局今公布1到10月民眾檢舉交通違規案件熱門五大路段、與經常為檢舉項目，經常違規路段屏東市建國路最高有783件。經常檢舉項目不依規定使用方向燈3083件居冠。

屏東警分局統計今2023年1至10月民眾檢舉交通違規案件，轄內最熱門前5大檢舉路段及項目。經查違規路段，屏東市建國路段783件、屏東市自由路段697件、屏東市廣東路段623件、屏東市中正路段445件與屏東市復興路段431件。

經查檢舉項目前五項分別為，不依規定使用方向燈3083件、違規停車2839件、闖紅燈2578件、不遵守號誌標誌標線指示行駛（含紅燈越線及跨越雙黃線）1629件、轉彎或變換車道不依號誌標誌標線（含機車未依兩段式左轉、跨越雙白線）1320件。