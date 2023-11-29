辜仲諒涉紅火案 更三審30日宣判

紅火案纏訟逾17年，前中信金副董事長辜仲諒更二審獲判無罪，案經最高法院發回，高院更三審日前辯論終結，將於30日上午宣判。

法界人士指出，辜仲諒因為在這次更三審之前，只有在更二審被判過1次無罪，並不符合刑事妥速審判法第8條規定，所以縱使這次更三審判決無罪，仍然可以上訴三審。

全案緣於，辜仲諒被控與中信金控財務長張明田等人為插旗兆豐金融控股公司，購入連結兆豐金控股票的結構債，在民國95年間未經中信銀行董事會核議，將結構債賣給紅火公司。

檢方認為，辜仲諒等人拉抬兆豐金股價，助紅火贖回結構債而獲利3047萬4717.12美元，以當時匯率計算約新台幣10億餘元，但紅火非屬中信金控體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利，而損害中信金控，起訴辜仲諒等人。

一審台北地方法院依違反證券交易法、銀行法等罪判處辜仲諒9年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，依違反銀行法判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1.5億元。

案經最高法院第一次發回，高院更一審認定辜仲諒觸犯金融控股公司法共同背信罪，符合自白犯罪並繳交犯罪所得、刑事妥速審判法等減刑規定，改判3年6月；案經最高法院第二次發回，高院更二審認為辜仲諒等人並無間接操縱股價及背信行為，去年改判辜仲諒等人無罪。

高檢署不服更二審的無罪判決提起上訴。最高法院撤銷原判決發回高院。高院更三審審理期間，辜仲諒強調沒有犯罪，檢辯就處分結構債有無必要及急迫性爭執。

高院更三審於7月底開庭時，法官在庭末諭知全案辯論終結，定11月30日宣判。