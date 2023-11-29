統一告YouTuber重製影片「超商浩克」損害商譽 檢方不起訴理由曝光

今年5月，一名朱姓健身教練至桃園的統一超商消費時，情緒失控，打傷員警，網路流傳事件側錄影片，引發熱議。YouTuber「六指淵」陸子淵用特效重製影片，統一超商提告陸子淵涉嫌誹謗及妨害信用。台北地檢署認定，陸子淵本於事實改編影片，不構成提告罪名，全案獲不起訴處分。

今年5月間，朱至桃園超商消費，情緒失控，打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱受制伏後，遭員警持警棍毆打12下，網路流傳事件側錄影片。

事發後，陸子淵用特效重置該影片，統一超商認為，該重製影片營造出超商不安全的購物環境，損害商譽，提告陸子淵涉嫌誹謗及妨害信用。北檢偵辦認定，陸子淵本於新聞事實改編影片，不構成誹謗及妨害信用，處分不起訴。