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統一告YouTuber重製影片「超商浩克」損害商譽 檢方不起訴理由曝光

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年5月，一名朱姓健身教練至桃園的統一超商消費時，情緒失控，打傷員警，網路流傳事件側錄影片，引發熱議。YouTuber「六指淵」陸子淵用特效重製影片，統一超商提告陸子淵涉嫌誹謗及妨害信用。台北地檢署認定，陸子淵本於事實改編影片，不構成提告罪名，全案獲不起訴處分。

今年5月間，朱至桃園超商消費，情緒失控，打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱受制伏後，遭員警持警棍毆打12下，網路流傳事件側錄影片。

事發後，陸子淵用特效重置該影片，統一超商認為，該重製影片營造出超商不安全的購物環境，損害商譽，提告陸子淵涉嫌誹謗及妨害信用。北檢偵辦認定，陸子淵本於新聞事實改編影片，不構成誹謗及妨害信用，處分不起訴。

有關朱及警方互控傷害方面，雙方8月10日調解後，均同意無條件和解並撤告。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

超商 提告 桃園

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