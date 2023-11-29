老爸掏8000元幫兒子買票 枋寮鄉代陳富隆當選無效確定

屏東縣枋寮鄉民代表陳富隆，去年大選期間被控請父親交付6000元、2000元給傅姓、黃姓選民，尋求兩人家人支持，檢方偵結後認定陳富隆行賄，起訴後向法院提起當選無效之訴，一審法官認為陳富隆未參與行賄，判檢方敗訴，高雄高分院今宣判逆轉，認定陳富隆知情，判他當選無效確定。

檢方調查，去年10月12日上午8時許，陳父在住處將6000元交給傅姓選民，尋求傅男全家人支持，把票投給陳富隆，同年11月13日下午，又將2000元交給黃姓男子，希望黃男及家人大選時把票投給陳富隆。

當時承辦檢察官根據相關事證，認定陳父幫陳富隆買票，偵結依選罷法交付賄賂罪嫌起訴，並向法院提起當選無效之訴；屏院審結，陳父因偵查中自白，被依交付賄賂罪判刑1年8月，緩刑5年確定。

但當選無效部分，屏院認為陳父賄選行為與陳富隆並無犯意聯絡，他交付賄款行為應是偶發、自發性買票行為，陳富隆未必確實知情，綜合事證後，判檢方敗訴，陳富隆當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院今宣判逆轉，合議庭認為，陳父買票行為已被判刑確定，依他跟陳富隆同住，父子生活、經濟關係緊密，陳也曾任枋寮鄉代會主席，在兒子競選期間，是陳富隆重要助選成員。

以陳父多年競選經驗，應知道擅作主張為陳富隆賄選，不僅會有刑責，還可能使陳富隆宣告當選無效，若沒有事先跟陳富隆討論，取得他的同意，不可能擅自為兒子買票賄選。合議庭根據檢方事證，認定陳父買票行為陳富隆應該知情，逆轉改判他當選無效確定。