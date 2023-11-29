工作養家未陪妻兒出遊 5歲兒竟爆「叔叔」同住飯店

新竹詹男因妻子洪女堅決離婚，為避免影響兒女生活只好同意，但一家人仍住一起，生活開銷也均由詹男負擔。未料詹男查看妻子身分證竟發現他已與黃男結婚，5歲孩子也作證曾和叔叔出去玩還同住飯店，認為洪女離婚前早已外遇，憤而向2人求償100萬。但法官認為無客觀證據，且孩子年幼極易遭受成人暗示及誘導，最終駁回告訴。

詹男指出，他和洪女2018年結婚，2人育有一對年幼子女，不過妻子去年突然堅決要離婚，讓他深感錯愕，但為避免影響兒女生活只好同意。雙方去年12月辦理離婚後，因希望洪女給予孩子完整家庭，因此一家人仍住在一起，生活開銷也由他支應，生活和離婚前無異。

不過今年1月底，他無意間發現洪女身分證上竟然和黃男再婚，且詢問5歲兒女更發現，去年10月、12月妻子帶小孩去六福村及台北101遊玩時，因自己工作無法陪伴，黃男就已經陪同妻兒出遊並同住飯店，兒女也童言童語作證：「叔叔有一起去，也有住在同一家飯店」。

詹男也提出今年1月14日行車紀錄器對話作證，洪女在車上和黃男談及「覺得胃不舒服」、「不會懷孕了吧」，且更發現洪女離婚前，早已見過黃男父母，兩人還討論是否要一起去刺青等語，認為2人離婚前就已交往，且有發生性行為或有不正當男女關係，憤而向2人求償100萬。

法官認為，根據未成年子女敘述，只能證明黃男、洪女曾共同出遊，且當時還有洪女的其他友人在場，無法認定2人有具體侵害配偶權的事實，加上詹男兒女年僅5歲，陳述極易遭受同住成人暗示及誘導。

此外，洪女、黃男在車上討論懷孕、刺青話題時，雙方已經結婚，均屬一般夫妻間正常對話，均非在詹男與洪女婚姻關係存續期間，難認洪女離婚前即與黃男發生性行為或有不正當男女關係，由於詹男無法提出客觀證據為其佐證，最終駁回詹男告訴。