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不滿雞排店油煙入侵 咖啡店提告賠償60萬敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某咖啡店與雞排店緊鄰而居，咖啡店家認為雞排店產生的油耗味、腐臭味氣體入侵影響生意、生活，花費裝潢防護也無法阻擋，因此提告包括精神賠償20萬元等共60萬元損害賠償。雞排店提出環保局、衛生局稽查符合規定紀錄，且有積極阻擋油煙擴散設備。法官認為無法舉證異味確實來自雞排店，予以駁回。可上訴。

咖啡店陳姓業者表示，從2021年10月起，隔壁雞排店家所產生的油耗臭味、臭掉的海產悶腐臭氣等氣體，侵入他的店面，他花錢裝設很多防護、排除油耗臭氣味等設施，仍無法阻擋油耗臭氣侵入店面；茶葉萎凋無法後製、客人聞到油耗臭味不來光顧營業損失、加裝抽風機、監視器、花費電費以及精神慰撫金20萬元等，依法提起損害賠償60萬元，並請求禁止雞排店臭氣侵入。

雞排店商姓、凃姓業者提出環保局10次稽查紀錄、衛生局3次稽查符合規定，且店面設有水洗設備，並以抽風機將油煙抽往2樓空中排放。並主張，即使營業時有產生氣味，經稽查後都合乎規定，已採取各種方式，積極負起清潔及阻擋油煙擴散的責任，加上周遭餐飲業林立，彼此之間相當鄰近，產生油煙或餐飲業衍生物在所難免，所排放的油煙縱因空氣自然擴散作用，而飄散至咖啡店面，也屬輕微，並且是現代生活須容忍之處。

法院審理，依據環保局、衛生局稽查紀錄，且該處餐廳不止1家，咖啡店面所聞到的異味是否確係源於雞排店，無從證明，縱使雞排店營業時所產生的氣味有飄入咖啡店面，也符合民法第793條但書所稱「相當」的情形，因此，咖啡店家請求禁止雞排店的臭氣侵入店面，沒有根據。咖啡店家主觀上無法忍受氣味，很難據此構成侵權行為，要求損害賠償也於法無據，駁回其訴。

嘉義市某咖啡店不滿鄰居雞排店油耗味入侵，提起損害賠償，被法院駁回。圖／資料照片
嘉義市某咖啡店不滿鄰居雞排店油耗味入侵，提起損害賠償，被法院駁回。圖／資料照片

雞排 衛生局 氣味 臭味 餐飲業

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