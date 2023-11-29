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老公拋家棄子愛上按摩女郎 「簡訊認證」小三橫刀奪愛

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄51歲陸姓女子與黃姓男子結縭18年，共同經營小本生意，育有一對兒女；年初，黃男愛上按摩店的49歲李姓女員工，不僅在LINE上雙方以夫妻互稱，甚至毫不隱諱互傳露骨性暗示語言，還數次發生性關係，讓陸氣得向李求償90萬元；法官依黃、李LINE對話，確認李知悉黃已婚事實，依李侵權行為，判李應賠償陸30萬元。

判決指出，自今年2月至4月期間，黃男常不告外出，頻繁與李女聊天互動，卻對老婆日漸疏離；經查，黃、李之間有多張親密合照，還在LINE上互傳生殖器官等私密照片、影片，討論開房間、性行為及次數等內容，明顯逾越單純按摩店消費關係。

不過，李女辯稱，黃男起初來店消費，買時數帶她外出，對於黃男已婚一事，她並不知情；曾在旅館門口，雙方被陸女及其女兒發現後，發生拉扯衝突，之後，兩人已無往來。

不過，陸女指出，4月她就和老公攤牌，要黃男在家庭和李女之間做出選擇，陸女認為，李女當時應已知情，但之後二人互動更是明目張膽，固定周日過夜約會，黃還搬離住家逕自在外租屋，讓陸女身心備受打擊，向李女提告求償90萬元。

「老公我有時候都在想，為什麼我遇到這麼愛的對方有家庭」、「你說我最愛的老公有家庭，你說我怎麼想」由於，李女傳訊內容透露她當時已知黃為已婚男人，法官以此認定，李女侵犯陸女配偶身分法益。

經查，黃、李二人至少交往2個月以上，即便陸女與女兒在汽車旅館門口發生衝突，兩人仍持續交往，以致黃男離家，造成陸女寢食難安、家庭破碎；法官判陸女可向李女求償30萬元。

高雄市已婚黃姓男子愛上按摩店李姓女員工，明目張膽離家偷情，橋頭地方法院判李女得賠償黃男妻子30萬元。圖／ingimage
高雄市已婚黃姓男子愛上按摩店李姓女員工，明目張膽離家偷情，橋頭地方法院判李女得賠償黃男妻子30萬元。圖／ingimage

老公 LINE 提告 配偶 外遇

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