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高市汙水工程釀工安意外…1工人遭活埋不治 勞工局開鍘了

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市新興區一處工地今天近午發生工安意外，陳姓勞工在坑道下施工接管，遭崩落的土方活埋，送醫不治。勞工局表示，初步調查雇主未依法設擋土支撐而使勞工進入開挖面作業，違反職安法，已勒令開挖作業停工，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，今天上午11時30分許，新興區建築工地從事工地外道路下方汙水管線作業時，業者委外廠商所僱陳姓勞工因開挖面崩塌遭砂土掩埋，經救出後送醫不治。

經勞檢處現場初步調查，發現雇主於從事露天開挖作業時，未依法設擋土支撐而使勞工進入開挖面作業，違反職業安全衛生法第6條第1項規定。勞工局已勒令開挖作業停工，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任，同時啟動罹災家屬慰助事宜。

皮忠謀說，勞工局強調將針對同質性類似工程，加強列管檢查。同時呼籲雇主於露天開挖作業時，應依法設檔土支撐，維護勞工作業安全。

高雄市新興區汙水工程工安意外，消防隊員救出陳姓工人，發現他已無生命跡象。圖／讀者提供
高雄市新興區汙水工程工安意外，消防隊員救出陳姓工人，發現他已無生命跡象。圖／讀者提供

勞工局 高雄市

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