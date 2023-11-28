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夏光莉、藍文青「事實上夫妻關係」引結婚爭議 法界這樣看

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女藝人夏光莉提夫妻剩餘財產分配訴訟，向請藍文青索6856萬元，一、二審雖都敗訴，理由卻不同。一審認為兩人非夫妻，夏光莉無從請求，台灣高等法院認定兩人為「事實上夫妻關係」，只是逾請求權時效而敗訴。高院民三庭的見解引發議論，有法官認為我國採「登記婚」，保障「事實上夫妻關係」會讓人懷疑「還有結婚必要嗎？」

1979年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），1981年生效，行政院2006年7月8日函送公約由立法院審議，立法院2007年1月5日議決，2月9日總統批准並頒發加入書。為明定CEDAW具國內法效力，行政院於2010年5月18日函送「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」草案，立法院2011年5月20日三讀通過，總統6月8日公布，自2012年1月1日起施行。

2022年12月1日 CEDAW 中華民國（台灣）第4次國家報告審查委員會結論性意見和建議，其中就提到了「國際審查委員會關切，除了『家庭暴力防治法』之外，並未對同居伴侶提供充分保護，包括在財產分配、贍養費和居住權方面。」法界認為本件判決很符合 CEDAW 的主張。

但有法官認為夏光莉案的判決有爭議，雖然國際潮流主張「類夫妻」也要保障，但「法無明文」，還牽涉到婚姻制度，婚姻的要件是「登記」，對外有公示的作用，而「事實上夫妻」實際上就是沒有登記，民法保障婚姻關係，如果不用結婚也可受保障，大家難免會疑惑「何必登記結婚？」婚姻制度的必要性將受質疑。

此外，「事實上夫妻」也會面臨一些實際上的問題，如另一半可否與多人都有「關係」、要不要負忠誠義務？現行的民法或司法院釋字第748號解釋施行法都是保障一夫一妻、相同性別之二人的「排他性之永久結合關係」，「事實上夫妻關係」與婚姻制度顯然有悖，法官認為或許由最高法院來統一見解才是最好的方式。

麟霖國際法律事務所律師林育杉指出，有關「事實上夫妻」的概念已不是第一次出現，有些情侶互動和對外表現和一般夫妻沒有兩樣，法院以此概念來處理贍養費、家庭生活費用或扶養義務，多半是基於特殊情況。但對於「繼承權」，林指應只有肯認酌給遺產；另外，伴侶出軌，也難以被認定配偶權遭侵害而無法求償。

另外也有法官認為「事實上夫妻」可以享有相關在法律制度上的保障，多半是針對個案來審酌，例如夏光莉、藍文青共同生活了28年、共同打拚事業，類推適用夫妻財產法律關係的規定，但若是只有同居2年，根本不可能如此認定。

藍文青、夏光莉。圖／聯合報系資料照
藍文青、夏光莉。圖／聯合報系資料照

婚姻 結婚 伴侶 財產 配偶

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