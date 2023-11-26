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男子向養生館恐嚇索討保護費 下場是這樣

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

蘇姓男子被控從今年1月起，涉嫌向在台南善化區經營養生館被害人索討保護費，並恫嚇稱如不按時交付保護費，店就不要開了，被害人心生畏懼，共交付5萬1000元；台南地院依恐嚇取財罪判處蘇有期徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，蘇姓男子明知他未投資被害人所經營的養生館，蘇自今年1月起，每月月初到養生館，索討8000元保護費，並恫稱如不按時交付保護費，店就不要開了。被害人心生畏懼，因而按月交付共5萬1000元。今年1至7月間，除曾交付6000元、5000元各1次外，其餘都交付8000元給蘇。

今年8月10日下午4點23分，蘇駕車到養生館索討保護費，因被害人僅能交付5000元，蘇拿取5000元後恫嚇稱，這樣你就不要開了，並在店外逗留不去。被害人報警，員警於同日下午4點43分到場，查獲蘇及贓款5000元，法辦、起訴。

蘇坦承不諱，法官認為他所為，觸犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪，並審酌蘇不思以合法正當途徑賺取金錢報酬，為圖輕易獲得金錢，犯下恐嚇取財犯行，造成被害人心生恐懼，但念審理時坦承犯行，犯後態度並非惡劣，另被害人表示願意原諒蘇等一切情狀量刑，並諭知易科罰金折算標準，以1千元折算1天。

蘇姓男子被控涉嫌向在台南善化區經營養生館被害人，索討保護費，共得手5萬1000元；台南地院依恐嚇取財罪，判處蘇有期徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照片
蘇姓男子被控涉嫌向在台南善化區經營養生館被害人，索討保護費，共得手5萬1000元；台南地院依恐嚇取財罪，判處蘇有期徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照片

恐嚇 台南 贓款

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