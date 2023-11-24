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澳豐基金倒閉 投資人向董座、王牌業務3人求償2400萬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

兆富財管顧問因違法在台販售境外澳豐基金，造成國內不少政商名流在內的1.3萬人受害，損失金額超過千億元。一名王姓婦人為此向兆富董事長曾奎銘、王牌業務梁寶華及梁女陳姓助理，提告連帶求償2400萬元。台北地院今開庭，曾男律師表示曾男已辭任董事長，不需負連帶賠償責任，但說詞不被法官接受，認定曾男仍是公司負責人。

兆富財顧靠澳豐基金吸金千億，媒體報導包括前總統李登輝家族、萬海集團、藝人蘇有朋都是受害人。今年5月，兆富負責人曾奎銘與6名業務，因違法販售屬境外基金的澳豐基金，遭台北地院依違反證券投信顧問法判刑2年3月，併科罰金500萬元。

在上萬名受害兆富投資人中，不少人都是被王牌業務、兆富協理梁寶華所招攬，66歲的梁女待過數間大型官股及民間銀行，外傳她2010年才到兆富任職，許多投資人是看中她多年銀行資歷，才相信其金融專業。

今天開庭時，曾男律師表示王女提告時，曾男已寄送存證信函給兆富辭任董事，已非公司董事長和負責人，不需與梁女共同賠償，而與王女律師在合法送達、意思表示上多所爭執。

至於陳姓助理律師表示，陳男只是梁女個人行政助理，並無招攬、推薦梁女購買境外基金或金融商品的行為，僅為庶務基層而非兆富高層或決策核心，現有事證無法證明陳男有不法侵害梁女權益，因此要求梁女另行舉證。法官則在要求雙方再為書狀答辯後，年後擇日開庭。

兆富負責人曾奎銘、王牌業務梁寶華及助理陳建豐，遭一名王姓投資人提告連帶求償2400萬元。記者房荷庭／攝影
兆富負責人曾奎銘、王牌業務梁寶華及助理陳建豐，遭一名王姓投資人提告連帶求償2400萬元。記者房荷庭／攝影

律師 提告 投資人

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