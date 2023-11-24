影／蛤？高雄連鎖壽司店疑用漂白水消毒杯子沒擦 客人裝水喝下肚

有網友在Dcard發文，表示在連鎖壽司店高雄岡山店用餐時，發現杯子有不明白色粉末痕跡，疑似漂白水沒擦，「可以再噁心一點沒有關係」。高市衛生局說，目前正在現場稽查中，若查獲餐具有洗潔劑殘留，將依食安法限期改善，屆期未改善可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

網友發現壽司店的整疊水杯都有不明白色粉末痕跡，疑似漂白水沒擦。圖／翻攝自Dcard

記者致電該連鎖壽司店，工作人員說，「關於這個事情，會由總公司統一回覆」，其餘不願多談。

一名網友昨天下午2時許在Dcard發文表示，一開始以為是杯子沒洗乾淨，裝了一杯水喝，後來才發現整疊杯子裡外都有不明白色粉末，詢問店員，店員說早上用漂白水消毒杯子沒擦，該店的經理說了幾句很抱歉就完事了，他好奇詢問「公關這樣處理的嗎？」

衛生局表示，按食品良好衛生規範準則第26條規定，食品業者應提供乾淨清潔的餐具，不應有洗潔劑之殘留；衛生局據以要求食品業者，應選擇檢驗合格及標示完整清潔劑產品，清洗碗盤餐具後，以清水沖洗乾淨，避免洗潔劑殘留，以維護消費者食的安全。