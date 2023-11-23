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斥非事實！柯文哲為「藍白合」報導告三立求償100萬 台北地院開庭
2024年總統大選藍白合不合？選情變幻莫測。三立電視台今年7月報導民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭談「藍白合」，柯對三立董事長張榮華等人求償100萬元，台北地院今天開庭，庭期草草結束，法官宣示侯核辦。
柯文哲求償對象包括三立電視台法人、董事長張榮華、魏姓、林姓2名記者，柯委任律師張益昌為訴訟代理人，三立電視台方面委任律師黃建復出庭答辯。
柯文哲認為，今年7月份時根本沒有所謂「藍白合」的選項，因此，除了在今年7月21日對三立電視台提起民事訴訟求償100萬元外，也在台北地檢署對媒體人提出刑事誹謗告訴，檢察官偵辦中。
三立新聞2023年7月20日引用一「變音人士」的說法，以「獨！柯與朱通電 和黃健庭見面談2024藍白合」為題，報導柯文哲已與朱立倫通話、與黃健庭見面談「藍白合」的事。
爭議報導還指出，柯文哲同意「藍白合」的目標是民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如，報導一出，柯文哲競辦火速反應，斥報導內容子虛烏有，絕非事實，柯辦要求三立電視台立刻下架該新聞並且公開道歉。
另一方面，擔任柯文哲競辦總幹事的黃珊珊，也在臉書發聲明痛斥「惡意媒體，惡意潑髒水，捏造不實消息，造謠中傷」，還提及民眾黨不會走密室政治、宮廷政治的回頭路。
據了解，三立電視台主張「藍白合」消息是引述「柯家軍」、柯文哲心腹蔡壁如的說法，認有可信度才報導，不過，柯文哲認為新聞報導已影響他的名譽，指派黃珊珊對三立電視台遞狀興訟。
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