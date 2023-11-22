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KTV互毆被罰8千 她說「包廂內」屬私人空間...法院撤銷不罰了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中葉姓女子深夜在KTV唱歌和友人衝突互毆，警方依違反社會秩序維護法處葉罰鍰8000元，她不服聲明異議主張當時在「包廂內」屬私人空間；法院查，該KTV包廂有門，唱歌時關上呈密閉，葉女於包廂內衝突未達危害公共秩序程度，裁定原處分撤銷，葉女不罰，可抗告。

台中第2分局指出，葉女今年10月9日晚上12點多在北區1間KTV的包廂內，因和高姓、張姓及陶姓友人發生口角糾紛，4人在內部徒手互毆，而擾亂公共秩序與社會安寧，依違反社會秩序維護法對葉女處罰鍰8000元。

葉不服聲明異議，主張她和毆打的對方均放棄刑事告訴權，且她動手時是為在KTV的「包廂內」，屬於私人空間而非公共空間，警方處分卻恣意認定其等在公共場所互相鬥毆，且她從包廂離開後，又是單方面遭人毆打，卻遭警方處罰鍰8000元，向法院請求撤銷。

台中地院指出，社會秩序維護法第87條第2款規定，相互鬥毆者，處1萬8000元以下罰鍰，但社維法立法目的是為維護公共秩序，處罰對象的行為人，其行為須已達妨害公共秩序、擾亂社會安寧的程度。

法院表示，葉女當時在KTV包廂內唱歌因發生口角，起身攻擊其他在場人，但經查案發地點是在KTV的「包廂內」，而KTV雖是公共場所，但顧客租用包廂後，若KTV員工沒經客人召喚，並不會主動進入包廂內。

法院再勘驗現場照片，發現該包廂有門，顧客在裡面唱歌門是關上呈現密閉空間，除了服務生外不會有他人進入，就算葉女等人在裡頭鬥毆，主觀上是酒後衝突，難認有滋事、擾亂公眾安寧意圖。

且客觀又僅在包廂內發生，也未達危害公共秩序與社會安寧程度，與社維法保障法益不同，認定葉女聲明異議有理由，撤銷原處分諭知不罰。

台中第2分局。記者曾健祐／攝影
台中第2分局。記者曾健祐／攝影

KTV 鬥毆

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