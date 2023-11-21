彰化前村長被控買票亡故 二審仍判議員蕭妤亘當選有效

彰化縣二水鄉十五村前村長張銀坤涉嫌在去年底議員選舉期間，以每票1000元的代價向選民買票，當選的縣議員蕭妤亘被檢方提起當選無效之訴，一審認定無證據顯示張是蕭的樁腳、友人或工作人員，判當選有效，二審審理期間，張因故在今年10月間身亡，台中高分院今維持一審認定，判蕭當選有效確定。

判決指出，蕭妤亘是彰化縣第六選區（社頭鄉、田中鎮及二水鄉）縣議員當選人，不過檢方查出，二水鄉十五村前村長張銀坤涉嫌以每票1000元的代價，向羅姓選民買票，要求選民投票給蕭妤亘、鄉長候選人蘇界欽 、二水鄉代候選人陳昭麟等3人，因張被檢方認定是蕭的友人、樁腳與競選活動工作人員，因此對蕭提起當選無效之訴。

一審認定，檢方雖有提出張銀坤的手機通訊軟體LINE對話，蕭妤亘從去年10月13日後，多為傳送選舉文宣予張銀坤，邀請參加競選總部成立大會及拜票，張銀坤則祝賀蕭高票當選等情，有手機擷取照片可參，但2人對話過程，沒有像友人或樁腳間經常交談，或討論選舉策略及競選細節，無法採信張是蕭的友人兼樁腳，判當選有效。

全案上訴台中高分院後，張銀坤因故在今年10月7日身亡，此案在今天審結，合議庭認定，依照此案證人供述，張銀坤雖有買票行為，但無法證明張是蕭的樁腳，另外張在彰化縣調查站調查時，也沒有承認有買票犯行，也供稱與蕭無私交；蕭也說，張擔任村長及現任宮廟主委，結識眾多村民及信徒，所以才拿口罩及文宣品請張銀坤幫忙發送等語。

合議庭指出，蕭在選前40天才跟張銀坤加LINE，選前僅有2次傳訊、1次通話，互動並不密切，也無討論競選活動的策略與細節，雖然蕭有在蘇界欽的競選總部誓師大會站台，且二水鄉代候選人陳昭麟也在場，但蕭、陳沒有披掛候選人綵帶，僅拿旗幟站成一列，難就此推論，蕭與蘇、陳是聯合競選關係，並由張銀坤共同買票。