邱毅在臉書爆「民進黨利用蛋荒發災難財」 法院不罰理由曝光
今年9月爆發「混蛋之亂」，前立委邱毅在粉絲專頁貼文指農業部前部長陳吉仲「照顧朋友遺孀」、民進黨利用蛋荒發「災難財」，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，邱沒有明知不實散布於眾造成恐慌，裁定不罰。可抗告。
台北市警中正一分局移送說，邱毅今年9月3日透過社群平台粉絲專頁發文，內容指農委會專案進口蛋的計畫中，進口的巴西蛋有很多疑點。
邱毅在臉書發文表示，農業部前部長陳吉仲「照顧朋友遺孀」，民進黨「利用蛋荒籌措選舉經費、發災難財」，還發文指巴西大商家「趕往巴拉圭新任總統就職典禮面見賴清德會報」。
邱毅的臉書貼文經「台灣事實查核中心」認定為不實資訊，警方認為，貼文導致人民陷於不安、造成社會恐慌，邱散佈謠言，將邱移請法院裁處。
法官認為，邱毅的貼文主要是指民間對專案進口海外雞蛋計畫有諸多質疑，邱的言論懷疑巴西蛋的進口過程可能私相授受，雖屬於批評政府、官員的負面評論，不過，移送卷內資料無法證明邱違法。
裁定說，邱毅的評論閱聽人可藉以審視、判斷其主張是否合理、可信，所生影響最多使人民對政府官員、政黨派系產生疑慮，不能認定閱聽人會因此產生畏懼或者恐慌的負面心理。
法官也認為，邱毅所提及「進口的巴西雞蛋又被檢驗出有致癌抗生素」，雖有引起恐慌的可能，不過，巴西蛋確有1批檢出氟鉀磺氯黴素、氟鉀磺氯黴素胺，邱毅的貼文並非毫無根據，應裁定邱毅不罰。
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