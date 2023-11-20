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號稱最美檢察官陳漢章代言反賄選 妻子也來力挺

中央社／ 新北20日電

新北地檢署舉辦「漢你反賄-幸運出集」記者會，由號稱最美檢察官的陳漢章擔任反賄選代言人，他在妻子到場力挺下表示，檢舉人個資絕對保密，歡迎踴躍檢舉賺獎金。

新北地檢署今天舉辦「漢你反賄-幸運出集」記者會，並由更生保護會新北分會舉辦「幸運草市集」，高檢署檢察長張斗輝以台灣更生保護會董事長身分出席，在法務部林嚞慧督導參事、新北檢檢察長余麗貞、新北地方法院院長王梅英、陳漢章檢察官等人宣導反賄選的重要性。

張斗輝表示，特別在總統及立委選舉登記的第一天，結合更生保護會舉辦活動，絕不能讓賄選影響國家未來，檢警調一定會把賄選查辦到底。余麗貞也說，面對可能發生賄選及假訊息等犯罪，呼籲大家一起來檢舉，讓選舉乾淨。

新北地檢署檢察官陳漢章近來以女裝現身，有最美檢察官之稱，他今天以亮麗裝扮現身，他妻子也現身力挺並對媒體表示，一開始是還滿怨恨的啦，好好一個老公，怎麼變成一個女生。她笑說，如今變成了閨密，她會做老公最強的後盾。陳妻還公開示愛，對陳漢章比愛心並喊說「愛你哦」。

身為反賄選代言人的陳漢章表示，他Instagram(IG)帳號最近公開後，意外讓許多人認識他，但他最熱衷的還是司法檢察官工作，此次，新北檢邀請擔任代言人，是這使命、也是回應地檢署的徵召。

陳漢章說，他IG上的支持者，年齡大多介於20歲到50歲左右，他希望藉由擔任代言人一職，讓大家更關注、了解反賄選議題。

陳漢章指出，現今網路科技發達，賄選型態不再侷限於傳統的金錢賄選，新型態的深偽技術（Deepfake）變臉、AI散播假消息，或是引用境外勢力及選舉賭盤影響選舉結果，都是此次查緝重點目標。

陳漢章強調，檢舉境外勢力介入選舉，最高可獲得獎金新台幣2000萬元、檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元，法務部累計已發出13億元的檢舉獎金，且法務部對檢舉人的個資絕對保密，請民眾安心檢舉，踴躍提供情資給檢方，也可讓自己賺進亮麗的檢舉獎金。

號稱最美檢察官的陳漢章擔任反賄選代言人。 圖擷自陳漢章 IG
號稱最美檢察官的陳漢章擔任反賄選代言人。 圖擷自陳漢章 IG

賄選 新北 立委選舉

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