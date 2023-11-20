靠偷磅10年海撈2.6億！高雄資收廠弊案 舞弊手法全曝光

資源回收車載運廢棄物進高市南區資源回收廠，都須先經過地磅，黃姓電腦業者竄改程式，讓業者「偷磅」獲利，10年海撈2.6億。圖／高雄市環保局提供 高雄市環保局南區資源回收廠前年10月爆發弊端，洪姓技工與黃姓電腦廠商及垃圾清運業者勾結，由黃撰寫「作弊程式」植入地磅系統，協助清運廠商「偷磅」，集團從2011年起至查獲為止，靠「偷磅」獲利就逾2.6億元，高雄地院審結，涉案23名被告，有10人因情節輕微獲緩刑，其餘人則依圖利、詐欺得利、洗錢等罪，判3年4月至13年不等徒刑。可上訴。

檢廉查出，許姓廢棄物清理廠商為了短報過磅數據獲利，找上負責維護地磅電腦系統的黃姓業者，由黃男撰寫「作弊程式」，趁維護時植入地磅系統，再由許姓業者招攬其他業者加入，每次過磅透過系統，即可成功減輕6、7公噸。

當時黃男、許男作弊「偷磅」事情被張姓技工發現後，張卻未上報，反而一起加入偷磅集團，與洪姓同事擔任內應，只要兩人值班，便通知合作廠商入廠，事後張男離職，還與妻子成立廢棄物清理廠，繼續靠「偷磅」撈錢。

黃男撰寫的系統還能記錄車次、時間，提供集團成員對帳、拆帳，手法細膩，因作弊程式撰寫語法細膩，從2011年至2021年間，都未有廠區人員發現異常。

直到前年10月，南區資收廠一名主管到地磅站查核時，發現一部清運車明明滿載，顯示磅數卻不符眼前狀況，經內部政風調查後，才揪出這夥智慧犯罪集團。

檢廉偵辦時，發現不僅南區資源回收廠地磅系統遭到竄改，彰化溪州垃圾資源回收焚化廠的地磅系統，也被黃男植入作弊程式，由黃男與洪姓、周姓工作人員合作，協助廢棄物清運業者偷磅。

檢廉當時偵辦時，因黃男程式編寫相當完美，還一時查不出後門程式究竟藏在哪，直到一名廉政官好友正好是程式專家，經過程式反轉譯，才找到後門程式。

集團作弊期間，南區資源回收廠處理費經過2次調漲，每公噸收取3150元處理費，以集團每次偷磅數公噸計算，每次進廠形同額外獲利逾萬元，收入相當可觀，之後獲利由張男、黃男等人分配給集團成員及廠區內應。

此案檢廉偵辦時，月薪3萬多元的洪姓技工，住處搜出多支勞力士名表、數百萬元現金，出入還有賓士車代步，負責撰寫程式的黃男，則把不法所得換成黃金，1塊黃金29萬，他買了20塊，藏在台北家裡的天花板。

籌畫整起犯罪的張男，還被發現一次攜帶1800萬元現金，到銀樓購買11條「1公斤」重的金條，將現金變黃金，隱匿不法所得，粗估集團作案10年來，合作業者至少靠偷磅獲利逾2.6億元。

高雄地院審結，23名被告有10名因涉案情節輕微均獲緩刑，洪姓技工被依圖利罪判刑12年，褫奪公權7年，張姓前技工判11年6月，褫奪公權7年，撰寫程式的黃男則判13年，量刑最重，其餘涉案犯嫌則判3年4月至8年4月徒刑。可上訴。