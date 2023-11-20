快訊

阿根廷狂人勝選 極右「無政府資本主義者」當總統

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

從專業外交官到賴清德副手 蕭美琴的角色面臨重新校正

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠偷磅10年海撈2.6億！高雄資收廠弊案 舞弊手法全曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

資源回收車載運廢棄物進高市南區資源回收廠，都須先經過地磅，黃姓電腦業者竄改程式，讓業者「偷磅」獲利，10年海撈2.6億。圖／高雄市環保局提供
資源回收車載運廢棄物進高市南區資源回收廠，都須先經過地磅，黃姓電腦業者竄改程式，讓業者「偷磅」獲利，10年海撈2.6億。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局南區資源回收廠前年10月爆發弊端，洪姓技工與黃姓電腦廠商及垃圾清運業者勾結，由黃撰寫「作弊程式」植入地磅系統，協助清運廠商「偷磅」，集團從2011年起至查獲為止，靠「偷磅」獲利就逾2.6億元，高雄地院審結，涉案23名被告，有10人因情節輕微獲緩刑，其餘人則依圖利、詐欺得利、洗錢等罪，判3年4月至13年不等徒刑。可上訴。

檢廉查出，許姓廢棄物清理廠商為了短報過磅數據獲利，找上負責維護地磅電腦系統的黃姓業者，由黃男撰寫「作弊程式」，趁維護時植入地磅系統，再由許姓業者招攬其他業者加入，每次過磅透過系統，即可成功減輕6、7公噸。

當時黃男、許男作弊「偷磅」事情被張姓技工發現後，張卻未上報，反而一起加入偷磅集團，與洪姓同事擔任內應，只要兩人值班，便通知合作廠商入廠，事後張男離職，還與妻子成立廢棄物清理廠，繼續靠「偷磅」撈錢。

黃男撰寫的系統還能記錄車次、時間，提供集團成員對帳、拆帳，手法細膩，因作弊程式撰寫語法細膩，從2011年至2021年間，都未有廠區人員發現異常。

直到前年10月，南區資收廠一名主管到地磅站查核時，發現一部清運車明明滿載，顯示磅數卻不符眼前狀況，經內部政風調查後，才揪出這夥智慧犯罪集團。

檢廉偵辦時，發現不僅南區資源回收廠地磅系統遭到竄改，彰化溪州垃圾資源回收焚化廠的地磅系統，也被黃男植入作弊程式，由黃男與洪姓、周姓工作人員合作，協助廢棄物清運業者偷磅。

檢廉當時偵辦時，因黃男程式編寫相當完美，還一時查不出後門程式究竟藏在哪，直到一名廉政官好友正好是程式專家，經過程式反轉譯，才找到後門程式。

集團作弊期間，南區資源回收廠處理費經過2次調漲，每公噸收取3150元處理費，以集團每次偷磅數公噸計算，每次進廠形同額外獲利逾萬元，收入相當可觀，之後獲利由張男、黃男等人分配給集團成員及廠區內應。

此案檢廉偵辦時，月薪3萬多元的洪姓技工，住處搜出多支勞力士名表、數百萬元現金，出入還有賓士車代步，負責撰寫程式的黃男，則把不法所得換成黃金，1塊黃金29萬，他買了20塊，藏在台北家裡的天花板。

籌畫整起犯罪的張男，還被發現一次攜帶1800萬元現金，到銀樓購買11條「1公斤」重的金條，將現金變黃金，隱匿不法所得，粗估集團作案10年來，合作業者至少靠偷磅獲利逾2.6億元。

高雄地院審結，23名被告有10名因涉案情節輕微均獲緩刑，洪姓技工被依圖利罪判刑12年，褫奪公權7年，張姓前技工判11年6月，褫奪公權7年，撰寫程式的黃男則判13年，量刑最重，其餘涉案犯嫌則判3年4月至8年4月徒刑。可上訴。

資源回收 廢棄物

延伸閱讀

又見貪官！國土管理署南區分署長疑收賄 今聲押獲准

世界明珠土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會王建翔等63人遭訴

檢廉約談基泰查涉竄改監測數值 北市府：相關人員已送懲戒

基泰大直坍塌案 檢廉二度約談3員工

相關新聞

求職頻放鴿子 老闆這次不忍了！面試直接出拳打爆求職男

高雄一名男子為了求職，多次傳訊、打電話給蔡姓肉品公司老闆，但每次約好面試時間，求職男都放蔡男鴿子，今年2月25日晚間10...

媒體報導情史及誠信 曾格爾提告「公然侮辱」再次吞敗

媒體「周刊王」今年3月間曾刊出1則關於登山好手曾格爾與「背包狂人」劉尚燁感情糾葛的報導；同年5月間，山友蔡日興在臉書發文...

靠偷磅10年海撈2.6億！高雄資收廠弊案 舞弊手法全曝光

高雄市環保局南區資源回收廠前年10月爆發弊端，洪姓技工與黃姓電腦廠商及垃圾清運業者勾結，由黃撰寫「作弊程式」植入地磅系統...

高雄廟宇遶境鋪500公尺炮陣如紅毯 粉塵瀰漫開罰出爐

高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯；炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中，...

夫外遇簽協議書2套房只贈1間 妻提告敗訴連千萬違約金也歸零

「抓到了！」面對另一半偷腥，但又無法離婚，部分怨偶會選擇要另一半把房產登記在自己名下，確保至少不會人財兩失，台中一名男子被妻子發現不忠，在妻子「給保障」的要求下，簽下贈送兩套房產、違約要賠千萬的和解書，但丈夫只給一套就不給了，妻子拿和解書打官司要討另一套房跟千萬違約金，法官卻把違約金減至零元，另一套房也不用給了，主因是法官認為這種和解，也是贈與的一種。

男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。