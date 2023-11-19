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首次周末夜大執法 基市寧靜街坊專案「揪71輛車次裁罰」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市14日起執行「寧靜街坊」專案，市警局今天公布昨天首次周末大執法績效，當場依噪音管制法裁罰1件，開立58件妨害安寧通報單移請環保局裁處，另舉發無照駕駛等其他交通違規共12件。

基市府7日公告噪音管制區禁止行為，新增任意變更噪音檢驗合格排氣管車輛行駛道路項目，並宣示從14日執行「寧靜街坊」專案，希望透過加強取締違規改裝排氣管及製造噪音行為，確保居民生活安寧。

基隆市噪音管制區內先前公告不得從事妨害他人生活環境安寧行為，包括施放爆竹煙火、使用擴音設施和動力機械、營建工程作業，7日公告新增任意變更檢驗合格排氣管，或使用未經審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛道路行為，違者罰3千元以上，3萬元以下罰鍰。

昨天是專案上路後第一個周末，市警局昨晚9點到12點擴大執法，動員四個分局和市警局刑事、少年、婦幼、交通及保安警力，結合環保局、監理站共89人，在新台五路、南榮路、東信路、湖海路等民眾經常反映噪音路段，加強噪音車攔查、舉發違規。

市警局統計昨晚「寧靜街坊」專案，由環保局依違反噪音管制法第8條、第11條當場裁罰1件，市警局共開立58件妨害安寧通報單，移請環保局進行後續裁處，另舉發無照駕駛等其他交通違規共12件。警方呼籲業者及車主勿違規改裝、使用未經審驗合格的排氣管，以免被罰，並維護交通安全與安寧。

基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市14日起執行「寧靜街坊」取締噪音車專案，市警局今天公布首次周末夜，環警監聯合大執法績效。記者邱瑞杰／翻攝

噪音 基隆 交通違規 績效 車主

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