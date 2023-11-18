台中警遭罵「X你娘」只送社維法？法院：已涉妨害公務

民眾和警方衝突，口出三字徑、問候對方父母被依刑法侮辱公務員罪判刑案例時有所聞，台中警方盤查張姓男子遭對方辱罵「X你娘」，未料警方卻認為他僅是不當言詞的輕微違序行為，而用社會秩序維護法移送；法院認定，張口出三字經已涉犯侮辱罪，諭知不受理另由檢察官偵辦，可抗告。

東勢分局移送指出，今年10月12日晚上9點多因執行擴大臨檢勤務，在社區臨檢張男時對方卻拒絕出示證件，還多次揮打警員手持的小電腦，並有推擠警方動作，情緒不穩。

警方當下依警察職權行使法第19條第1項第1款規定予以管束，未料張又在管束過程中不配合，並朝警員辱罵「X你娘」，警方認為他的行為違反社會秩序維護法「以顯然不當之言語或行動相加」，移送台中地院審理。

台中地院指出，社會秩序維護法第85條規定，公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相 加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰，構成要件是以行為人以明顯脫離常軌或準則隻言詞或行動相加，而尚未達強暴或侮辱之程度。

但法院指出，張男當時是朝著警員辱罵「X你娘」，足以貶損人格評價，而達到侮辱的程度，已經涉犯刑法第140條之侮辱公務員罪嫌，可處處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。