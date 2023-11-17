涉為中國在台發展組織 魯紀賢50萬元交保

扯鈴教練魯紀賢涉嫌收受至少570萬元，為中國在台發展組織。台北地檢署今天依違反國家安全法起訴魯男等10人。其中，羈押中的魯紀賢等7人移審台北地方法院。北院裁定魯男50萬元交保。

不過，由於魯紀賢確定今天無法籌到保證金，北院將他先行收押解送台北看守所。

檢方起訴指出，魯紀賢於民國109年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，遭中國情工人員吸收，隨後透過中國民眾田曦以地下通匯等方式，接收中國資金至少新台幣570餘萬元，並於111年間承租台北市士林區某處房屋作為發展組織據點。

檢方調查，魯紀賢先吸收原為軍中士官、兵的林姿穎、林明慧、常德隆、李得勝、馮世維，再透過他們接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織，並利誘這些現、退役士官兵協助收集、提供包括教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等軍中文件。

檢方查出，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人，除了提供名下銀行帳戶供魯紀賢收受報酬及中國資金使用，以維持組織持續運作，另協助魯紀賢在組織據點的相關業務，並均領有報酬，以此方式幫助魯紀賢為中國發展組織。

檢察官今天依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維等6人；依國安法幫助為大陸地區發展組織罪嫌起訴郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人；依違反銀行法起訴田曦。另有一名何姓被告不起訴處分。

北檢偵辦期間，陸續向法院聲請羈押魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維、趙亦偉等7人獲准。案件起訴後移審台北地方法院。

北院審理後，認定魯紀賢等7人涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，有強烈的逃亡動機，而有羈押的原因，但法官審酌目前案情的調查過程，以及多數被告均坦承犯行，檢察官也已偵查終結，並提供明確的證據在案，認為沒有羈押必要，裁定魯紀賢50萬元交保，並限制住居、限制出境出海8個月。

另外，其餘6名被告分別以25萬元至30萬元不等金額交保，均限制住居、限制出境、出海8個月。馮世維也確定今天覓保無着，先行收押解送北所。