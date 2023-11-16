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女狼師性侵男童受害不只1人？桃教育局不排除擴大調查
40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，9度性侵未成年男學生，甚至因此懷孕生子，遭桃園地院重判17年半。網路論壇PTT現瘋傳，有同名同姓的徐姓女老師2005年發文，自述愛上班上男學生，引發譁然。桃園市教育局表示，目前查證中，不排除擴大調查。
徐女是被害男童的國小5、6年級班級導師，2020年2月25日開學日，徐女將男學生叫到休息室，強迫男童發生性關係，此後更每月發生1次。男學生升上國中後，被父親發現和徐女過從甚密，報警才揪出犯行。
據悉，徐女未婚，曾在桃園、新北超過8所學校任職，平常在校教學表現正常，學生和同事沒發現異狀，事件曝光令校內師生震驚。
事發時因男學生年紀小，面對老師示愛，從一開始的抗拒轉為接受，甚至將老師當作女友；但徐女後來反控是被男童性侵，令男童困惑、生氣又無奈，感覺被誣賴說謊，一度影響身心狀況，不過經過這幾年的心理諮商，狀況穩定，也正常上學，現在已經是高一生。
男學生目前與徐女切斷聯繫，男學生父母除打刑事官司，也考慮找律師向徐女求償，希望事件趕快落幕。
教育局表示，當年9月26日接到通報，學校已立即將徐女停職，2021年8月18日解聘生效，且終身不得任教，調查期間無出現其他疑似受害者。
雖過程中，徐女以懷孕身體不適且有醫師診斷證明為由，遲遲不配合調查，但教育局強調，徐女自2020年9月下旬後就未入校也未與學生接觸。
今有PTT網友發現，2005年曾有同名同姓的徐姓女老師在網路發文，自述單戀過班上小學生，擔憂受害者恐不只1人。教育局表示正釐清是否屬實，不排除擴大調查。
徐女堅持生下孩子後，由自己和家人照顧。桃園市社會局表示，由於小朋友沒有受到不當對待，政府機關無權剝奪親權，家長如果有照顧問題或需求，可以提供協助。
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