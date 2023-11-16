女狼師性侵男童生子 若生母向生父請求扶養費律師這樣說

桃園某國小任教的40餘歲徐姓女教師，2020年擔任班導師期間強上班上男童發生性行為至少9次，更因此懷孕產下小孩，遭重判17年6月。律師呂俊杰指出，依據民法規定，若女老師提出請求認領之訴，經DNA確認後，法院將會判決生父應認領，經認領後，就變成法律上父子關係；若女老師再提出給付扶養費訴訟，法院也會判決勝訴。

當時的男童目前已經是高中學生，呂俊杰說，即使高中生不想要認領這個小孩，依民法第 1067 條（認領之請求） ，有事實足認高中生就是非婚生子女生父，生母即得向生父提起認領之訴，前項認領之訴，於生父死亡後，得向生父之繼承人為之，生父無繼承人者，得向社會福利主管機關為之。

呂俊杰表示，因此若女老師及小孩向法院提請求認領之訴，透過訴訟程序要求高中生認領，法律通常會以小孩的權益為出發點審酌，主要是雙方有無血緣關係為依據，只要DNA確認，被判認領的機率相對高。

呂俊杰說明，只要生母提起認領之訴，生父被判決應認領後，即負有扶養義務，若生母經濟拮据，可再提出給付扶養費訴訟，生父必須負擔；由於孩子是直系血親，即使不能維持自己生活，最多只能減輕扶養義務，而無法免除。

呂俊杰指出，高中生若確實是小孩的事實上父親，但要成為法律上父親，仍要經過認領程序， 認領乃生父承認非婚生子女為自己親生子女，只須認領人確為非婚生子女的生父即可；認領人以事實上有意思能力為已足，不以具有行為能力為必要，因此高中生即使目前尚未成年，仍可依法認領。

呂俊杰表示，若高中生滿18歲成年並取得結婚能力，與女老師結婚，依民法第1064條規定非婚生子女，其生父與生母結婚者，視為婚生子女，小孩將透過準正方式成為高中生小孩。若現在高中生採用認領程序，日後行使監護權時，因高中生未成年為限制行為能力者，要替小孩行使法律行為時，恐仍須由高中生的法定代理人同意。