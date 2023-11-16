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找吊車大費周章偷走工地鋼軌樁 20萬建材男得手賤賣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

周姓男子看準工地建材價值不斐，竟異想天開，找來不知情的吊車司機，將某工地內的價值20萬元的5支鋼軌樁偷走。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
周姓男子看準工地建材價值不斐，竟異想天開，找來不知情的吊車司機，將某工地內的價值20萬元的5支鋼軌樁偷走。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
新竹周姓男子看準工地建材價值不斐，竟異想天開，找來不知情的吊車司機，將某工地內的價值20萬元的5支鋼軌樁偷走，營造公司的工程師發現有異，立即報警。新竹地院依竊盜罪處周男有期徒刑6月，易科罰金18萬，贓物5支鋼軌樁沒收。

判決書指出，周男去年4月27日晚間10時許，找來不知情的林姓吊車司機，將新竹縣某工地5支價值20萬的鋼軌樁吊上車後運走，周、林男得手後，隨即將5支鋼軌樁載到附近資源回收場賤賣。

工地營造公司黃姓工程師，隔天上午10時許準備開工時，發現租來施工的5支鋼軌樁不翼而飛，立即報警。警方循線調查，發現是周男偷走5支鋼軌樁，立即通知他到案說明。

法官指出，周男審理開庭時，一度無正當理由未到庭，且不斷說謊，經拘提到案後雖坦承犯行，卻在法院排定調解期日後，卻又無正當理由未到庭，顯見周男迄今對案件態度仍舊消極逃避，最後依竊盜罪判處周男有期徒刑6月，易科罰金18萬，贓物5支鋼軌樁沒收。

新竹 竊盜 工時

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