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保時捷男6年欠稅32萬元 竹市稅務局祭「這招」他嚇到捧現鈔繳清

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市一名四十多歲男子2017年購買保時捷休旅車，但領牌6年以來從未繳過牌照稅，新竹市稅務局發現男子欠稅高達32萬元，為追回稅款進一步查詢到男子頻繁出國，曾1年5度飛往國外，並非無力繳稅，建議行政執行署祭出限制出境手段處分；男子近日一聽到要被限制出境，嚇得立刻捧上32萬元現金殺到稅務局，1秒繳清高額欠稅。

新竹市稅務局指出，該名男子購買的保時捷為二手購買，其新車價高達600多萬元，車輛排氣量4806C.C.，每年應繳使用牌照稅4萬6170元，不僅欠牌照稅上路被查獲3次，又將保持捷車牌借給朋友懸掛他車上路，處2倍罰鍰，牌照稅及罰鍰累計共32萬餘元。

保時捷男欠稅32萬元被稅務局列為重點追查對象，也因欠稅遲遲不繳被依規定移送執行。相關單位追查男子名下僅1台保時捷，車輛行蹤難以掌握，加上查無其他財產及存款所得可供執行，數次追討均無結果，僅取得債權憑證。

新竹市稅務局今年仍不放棄繼續追查，發現去年疫情期間，男子出國多達5次，其中一次飛到大陸後，超過2個月才回台，顯見欠稅人並非無能力繳稅，因此將頻繁出境資料再次移送執行分署，並建請限制出境。

據了解，該名男子自知欠稅始終不繳，一聽到行政執行署要對他限制出境，立刻警覺不妙，立馬捧著現金32萬元衝到新竹市稅務局，一口氣繳清6年來累計的欠稅和罰款。

新竹市稅務局提醒車主，繳銷、註銷牌照、未如期繳納使用牌照稅、辦理停駛的車輛使用公共道路或任意移用牌照者，一旦經查獲或被檢舉，都會被補稅並處罰，再次呼籲民眾應於期限內繳納牌照稅，千萬不要心存僥倖。

新竹一名男子購買保時捷名車卻欠稅不繳。圖為保時捷示意圖，與本新聞無關。記者曾健祐／翻攝
新竹一名男子購買保時捷名車卻欠稅不繳。圖為保時捷示意圖，與本新聞無關。記者曾健祐／翻攝

新竹 保時捷

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