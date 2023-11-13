獨／鼎興詐貸案女主管自爆遭迷姦 被老闆威脅控制「要法官還清白」

鼎興牙材公司十多年資金出現缺口，負責人何宗英、公司江姓女財務主管等人被控向銀行及民間公司詐貸322次，金額逾37億元；台北地方法院依銀行法等罪判何18年、江婦22年徒刑。台灣高等法院今開庭，江婦自爆她在一次餐敘後遭何迷姦，自此威脅她做任何事，她曾自殺獲救卻腦部受創，並罹患精神疾病，泣請法官明鑑、還她清白。

依法，公務員及檢察官知道有犯罪嫌疑皆應告發或偵查，但目前只有江姓婦人單一指述，事發時間與地點都不清楚，是否為脫罪之詞也未可知，檢察官、法官是否要調查或告發性侵情事，待釐清。

檢方指控，2008年鼎興牙材公司出現資金缺口，公司營運發生問題，何宗英等人為維持集團運作，向銀行、民間租賃公司詐貸，由江婦向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票以詐貸。

檢方調查指出，涉案醫師有人貪圖每次申貸案30萬元至100萬元的報酬，有人為了開立發票可以減稅而應允，也有醫師未向何宗英、江婦收取任何好處，純因人情請託而配合犯案。

檢方調查，江婦指示會計人員在無實際交易情況下，偽造買賣合約、統一發票會計憑證等資料，甚至偽刻牙醫診所的大、小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司先後詐貸322次，詐貸金額為37億7488萬7400元。

台北地檢署起訴時，對何宗英、江婦具體求刑，檢察官認為，何宗英身為集團負責人，長期以詐欺手法詐得逾37億餘元，嚴重衝擊社會經濟秩序，建請法院判處何宗英有期徒刑20年。江婦部分，檢方認為，她身為鼎興重要主管，利用兩面手法搬錢，一方面以何宗英名義向銀行詐貸，再以紙上公司充當地下錢莊借款給鼎興收取重利，又將上億不法所得匯往澳洲，犯行較何更為嚴重，求刑25年。

案經上訴，高院今行準備程序，傳江婦出庭。江婦一開始便說她遭冤判「嚥不下這口氣」，批何宗英把責任都推給她，何稱不知情是「天大的謊言」，況且先前許多家銀行都證稱不認識她。

江婦指何姓一家人都擁有高學歷、社會地位高，與貸款銀行關係密切，這些事情怎麼可能交給員工去做？她說不滿何在東窗事發後脫產，還將她妖魔化，一想到何就發抖。

1975年何婦進入鼎興公司，1980年她自行創業。何婦表示，她自行開立英語補習班、經營房地產，後來何又找她回公司提升業績，但她一星期僅進公司半天，是個外人，根本無法進會計系統。

何婦突然語出驚人地說「在一次餐敘中，我被何宗英迷姦，威脅我做任何事」，她娓娓道來曾經自殺，腦部因此受創，之後罹患憂鬱症、恐慌症，隨時可能猝死，也一直在台中榮總治療。

「怎麼這麼殘忍，把學到的拿來對付別人？」何婦希望法官明鑑。律師辯護稱2015年起何婦便交出所有印章，她根本不知情，一審判決理由不備，且她被迷姦，一審也未注意有利於她的事證，適用法則違誤。

永豐銀行代理人今天在庭上未表示意見，法官諭知2024年1月8日續行準備程序，並詢問低著頭的江婦「妳還可以吧？」

除了「假支票詐貸」案外，何宗英也因「華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」被北院判刑9年2月；何向永豐銀行詐貸18億元，北院也依銀行法詐欺銀行罪判他6年10月徒刑，3案都由高院審理中。

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