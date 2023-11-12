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球棒隊狠砸高雄酒店後警大規模臨檢 1酒駕男「入甕」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區某酒店樓下，10日凌晨發生球棒隊砸店、砸車囂張挑釁滋事事故，目前7名男子投案；涉案曾姓男子稱在舞廳和酒店的人曾起口角，才率人滋事；據了解，由於曾是某茶行手下，和曾起口角的酒店方要角則去向不明，警方唯恐事端鬧大，今晨實施大規模臨檢，查獲一名酒駕男子。

高雄市新興區某酒店遭20餘名年輕男子組成的球棒隊砸店、砸車案的影片在網路瘋傳，囂張行徑令人乍舌，警方追查後，動用關係，迫使包括曾姓（20歲）、蔡姓（21歲）、郭姓（27歲）、林姓（22歲）、許姓（18歲）、方姓（20歲）和楊姓（25歲）等7名男子投案。

其中曾姓男子自稱是「事主」，指稱11月8日凌晨，在高雄市苓雅區某舞廳，酒後與新興區七賢一路某酒店的股東手下起口角糾紛後，雙方人馬便被舞廳人員制止離去，但因酒店人員後來尋釁，茶行人馬為討回顏面，才糾眾至七賢一路酒店砸毀5輛汽、機車，以及電梯門口的泊車、保全設備及裝潢。

由於茶行、酒店各有「實力」，唯恐高雄治安亮紅燈的事端愈演愈烈，警方除派員到相關營業場所站崗守望外，昨晚至今天6時許規畫擴大臨檢勤務，以新興分局為主軸，由苓雅、三民第一分局、保安大隊、刑警大隊等優勢警力支援，針對近日治安浮動繁雜處所，實施威力掃蕩。

警方大規模臨檢，一夜下來，未逮到不法的黑幫分子，僅在七賢一路攔查到一名駕駛轎車經過路檢點的李姓男子身上有濃厚酒味，經施以酒測，酒測值高達每公升0.39毫克，因超過標準值，警詢後被依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，防止不法分子滋事。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，蘭撿到一名酒駕者。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊砸車、砸店後，警方昨晚至今天上午規畫大規模臨檢勤務，蘭撿到一名酒駕者。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊囂張砸車、砸店，警方策動7名男子到案。記者石秀華／翻攝
高雄新興區某酒店遭球棒隊囂張砸車、砸店，警方策動7名男子到案。記者石秀華／翻攝

酒店 臨檢 高雄市

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